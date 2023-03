Po Praze třicítkou. Doprava by se zhroutila, tvrdí zastupitel, expert omezení podporuje

Aktivisté žádají v Praze snížení nejvyšší rychlosti na 30 km/h, jak už se stalo v několika evropských metropolích. Přispělo by to ke zlepšení bezpečnosti v ulicích, ubylo by emisí a hluku? Odborník na dopravu Ondřej Mirovský vidí přínosy pro plynulost dopravy, bezpečnost chodců i životní prostředí. Pražský zastupitel Martin Sedeke (ODS) zpochybňuje tyto přínosy a žádá odborné analýzy. Praha 16:06 15. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maximální povolená rychlost 30 km/h | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Nebudu popírat, že jsou místa, kde lze zavést 30 km/h a zvýšilo by to bezpečnost, ale na páteřních komunikacích v hlavním městě by nám to nepomohlo,“ hodnotí v Pro a proti požadavek předseda výboru pro dopravu zastupitelstva hlavního města Prahy Martin Sedeke (ODS).

Bývalý radní pro dopravu na Praze 7 za Zelené a odborník na udržitelnou dopravu Ondřej Mirovský uvádí fungující příklad ze sedmého obvodu. „Zavedli jsme zóny 30 na celém území vyjma čtyř hlavních komunikací I. třídy, o kterých rozhoduje magistrát. Na hodně území města navíc tyto zóny už máme.“

„Nebyla by to obrovská změna a pro řidiče by to bylo jednoduché a čitelné: když jedou po hlavní komunikaci, dodržují limit 50 km/h, když odbočí do vedlejší, tak ví, že tam je 30. Pro všechny to bude velmi jednoduché,“ dodává expert.

Bez pečlivé analýzy takovou změnu nelze provést, tvrdí Sedeke. „Třeba jestli nejsou nějaké komunikace II. třídy, u kterých by byla potřeba výjimka. Jde hlavně o zachování plynulosti dopravy, plošně zavést 30 km/h by znamenalo, že by se pražská doprava zhroutila.“

Politik upozorňuje, že existují komunikace, na kterých dopravní kolaps způsobí další následné potíže i v jiných městských částech. „Typický příklad byly semafory na konci Nuselského mostu. Původně se týkaly Prahy 2, pak se objevily další, až se problém přenesl na Prahu 4. Takže v těchto případech by měl mít slovo i magistrát.“

„Jednou z výhod zóny 30 je, že semafory nejsou potřeba. Ze zahraničí vidíme, že v těchto zónách je ta doprava pomalejší, klidnější, víc se všichni respektují a ve finále to vlastní řešení křižovatky může být levnější, protože se nemusí dělat drahá signalizace,“ vysvětluje Mirovský.

Sedeke však pochybuje, že zavedení rychlosti 30 km/h zvyšuje plynulost dopravy. „Ta úzce souvisí s kapacitou komunikace. A pokud se dostaneme na hranu kapacity, tak se na takovém místě častěji zpomaluje a zase se rozjíždí a vznikají rázové vlny.“

Přínos pro bezpečnost

Snížení rychlosti má také přínosy pro bezpečnost. „Fakta jsou jednoznačná: když dojde ke srážce chodce s autem v 50 km/h, tak 20 procent chodců přežije, při 30 přežije 90 procent, prokázalo se to třeba v Torontu i na Praze 7,“ cituje konkrétní čísla odborník.

Největší znečišťovatelem ovzduší jsou vedle emisí také otěry z pneumatik a brzd při rozjíždění či brždění.

„V typickém mezikřižovatkovém prostoru v Praze ani té padesátky nedosáhnete, a když ano, tak už hned dobrzďujete do křižovatky. Myslím, že i to pomůže plynulosti,“ odhaduje Mirovský.

Snížení rychlosti nezvýší plynulost, opakuje politik. „Právě naopak. Za hodinu vám úsekem silnice projede méně aut, jedou-li pomaleji. Zavedením třicítky na zatížených komunikacích snížíte jejich prostupnost, čímž se v některých hodinách dostanete na hranici jejich kapacity a začnou se vytvářet kolony.“

„Když se pojede třicítkou, bude silnice bezpečnější i pro cyklisty, kteří pak začnou mnohem víc jezdit,“ obhajuje „zóny 30“ Ondřej Mirovský.

„Na to jsou také data z průzkumu hlavního města Prahy, že téměř 60 procent lidí by mnohem víc jezdilo na kole, kdyby byla bezpečnější infrastruktura a jedním z nejlevnějších a nejefektivnějších nástrojů je právě snížit rychlost na 30,“ dodává.

Jenže způsob zavádění cyklopruhů považuje občanský demokrat za hodně špatný příklad toho, jak se věci nemají dělat.

„A stran hlučnosti při snížení rychlosti musím říci, že jsem neviděl žádnou nezávislou studii, která by to prokazovala,“ zpochybňuje přínosy snížení rychlosti automobilů Martin Sedeke.

