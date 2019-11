Nábřeží v centru Prahy jsou dočasně bez aut. Radní si to pochvalují a uvažují o trvalém uzavření

V pondělí 18. listopadu skončí omezení průjezdu centrem Prahy. Už více než dva týdny je pro řidiče omezen průjezd po Smetanově nábřeží, jenom rezidenti pak projedou po Malé Straně. Podle radních si vedení města krok pochvaluje a uvažuje o zavedení trvalých omezení. Praha 10:09 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uzavírky na Malé Straně i Smetanově nábřeží odhalily radním možné cesty k odlehčení dopravy v centru města | Foto: Mirko Kašpar

Omezení na Smetanově nábřeží i na Malé Straně měla původně trvat pár dní z důvodu opravy tramvajových kolejí, magistrát nakonec opatření prodloužil až do neděle 17. listopadu.

Pražští radní uvažují o trvalém omezení provozu na nábřežích v centru města.

Změna dopravního režimu také platí v Husově ulici u Staroměstského náměstí, skrze kterou musí řidiči projíždět opačně, než byli zvyklí, a jezdit přes Karlovu ulici, která vede přímo ke Karlovu mostu. Ulici nově využívají i řidiči, kteří zavřená nábřeží objíždí.

„Když jedeme domů, tak musíme projet dvakrát Karlovou ulicí, kterou denně projde 86 tisíc lidí,“ říká jedna z místních obyvatelek Lucie Kukulová. „Prorážíme ten dav, který míří od Karlova mostu. Turisté mi hrozí, sem tam mi někdo kopne do auta," dodává další z místních Michal Vepřek.

Vozidly je kvůli objízdným trasám přes Karlovu a Husovu ulici zaplněná i Národní třída, což vede pražské radní k úvahám o nových opatřeních, která by dopravě v centru ulevila.

„Zvýšený provoz řešíme každý den. Proto jednáme s magistrátem o změně křižovatky u mostu Legií, která je celým problémem této oblasti. Zvažujeme opatření, která by ulehčila rezidentům život,“ uvedl pro Český rozhlas radní pro dopravu v Praze 1 David Skála (Praha 1 Sobě).

Vliv probíhajících omezení v centru si tak vedení města pochvaluje a uvažuje o trvalém uzavření obou nábřeží. „Doprava se v této oblasti velice zklidnila. Jako Praha 1 podporujeme uzavření obou nábřeží, s výjimkou rezidentů a dopravní obsluhy. Lidé v tramvajích se nezaslouží být zpožďováni automobilovou dopravu,“ dodal Skála.

Po skončení uzavírky město plánuje vyhodnotit její dopady na dopravu v centru města. Na čtvrtečním zasedání o tom diskutovali i pražští zastupitelé.

„Monitorujeme jak automobilovou a tramvajovou dopravu, tak i stav životního prostředí. Data vyhodnotíme přibližně do Vánoc, abychom mohli případně naplánovat objízdné trasy a vše projednat s dalšími městskými částmi. Jestli to povede k tomu, že celopražská hlediska zhodnotí, že by to byl pozitivní krok, tak bychom ho, samozřejmě, měli udělat,“ řekl náměstek pro dopravu z hnutí Praha Sobě Adam Scheinherr.