Demolice mostu uzavře večer Strakonickou ulici u Zbraslavi, pražský Letenský tunel obsadí filmaři

Řidiče, kteří plánují o víkendu projíždět po dálnici D4, čekají komplikace. Silničáři v sobotu v 18.00 uzavřou část Strakonické ulice u Zbraslavi. Důvodem je chystaná demolice mostu, který je ve špatném stavu. Uzavřen bude od sobotního večera na pár hodin i Letenský tunel a to kvůli filmovému natáčení. Praha 17:31 30. listopadu 2019

Most, který ve Zbraslavi spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně je uzavřený již od minulého týdne, Strakonickou ulici, která pod ním vede, však stále mohli do sobotního odpoledne řidiči užívat v omezeném režimu. Od 18. hodiny bude nově uzavřená i část mezi sjezdem na Lipence a mostem v Jílovišťské ulici. Objížďka směrem na Strakonice vede právě přes Lipence a Zbraslav ulicí Na Baních, kde se řidiči napojí zpátky na Strakonickou. Do centra je většina cesty stejná, ze Zbraslavi se akorát na Strakonickou napojí silnicí podél Vltavy, v ulici k Přehradám.

Kdy bude Strakonická ulice znovu průjezdná, záleží na průběhu demolice. Aktuálně probíhá příprava zeminy, do níž se konstrukce zřítí, i kontrola mostu, aby mohli posléze technici zvolit nejlepší způsob stržení mostu.

Mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková řekla Českému rozhlasu, že před bouráním lze očekávat dvě až tři hodiny finálních úprav. Zatím ale silničáři plánují, že by v omezeném režimu mohla auta úsekem Strakonické ulice projíždět už od zítřejších 10.00, a to jedním pruhem v každém směru. Od odpolední 15. hodiny by měl provoz fungovat bez problému na obou stranách vozovky.

Na demolici by měla navázat konstrukce nového přemostění. Na základech stávajících pilířů dělníci vybudují tramvajovou konstrukci. Nový most nad částí dálnice D4 by měl být hotový do konce září příštího roku.

Uzavřený tunel

Během noci ze soboty 30. listopadu na neděli 1. prosince bude uzavřen také Letenský tunel v Praze a to z důvodu natáčení německého televizního seriálu Tribes of Europe. K uzavření by mělo dojít ve 23.00, opětovné obnovení provozu je plánováno na 5. hodinu ranní. Objížďky budou vedeny po okolních komunikacích.

Filmaři však neuvedli, k čemu konkrétně tunel dlouhý 423 metrů a výškovým rozdílem 33 metrů mezi dvěma konci využijí.

Seriál Tribes of Europe je sci-fi příběhem z roku 2070, který pojednává o třech sourozencích spojených snahou změnit osud Evropy po globální katastrofě. Kontinent, který byl po těchto událostech rozdělen na spoustu malých státečků, totiž sužuje konflikt o nadvládu. Režisérem seriálu je Philip Koch, v hlavních rolích se představí chorvatská herečka Leona Paraminská a německý herec Oliver Masucci.