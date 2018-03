Praha investuje 77 milionů do zvýšení bezpečnosti chodců, úředníkům radí i Pražské matky

Praha letos investuje 77 milionů korun do zvýšení bezpečnosti chodců. Upraví zejména nebezpečné křižovatky a přechody pro chodce, po kterých pravidelně chodí děti do škol. Například přibudou dělící ostrůvky na přechodech pro chodce, zpomalovací prahy, přisvětlení přechodů. Vyplývá to z materiálu, který v úterý schválili radní hlavního města.

Praha 16:56 20. března 2018