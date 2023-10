Zpoplatnění centra Prahy se týká pár ulic, nejde o celou městskou část, ujišťuje náměstek Hřib

Vjezd do centra Prahy by mohl být příští rok zpoplatněný. Nepůjde ale o celou Prahu 1, říká v pořadu K věci Českého rozhlasu Region náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). „Bavíme se na pravém břehu o úsek Smetanova nábřeží plus části Křižovnické ulice plus malá náměstí. Na Malé straně to je ulice Karmelitská plus uličky a náměstíčka, kam se dostanete přes ni,“ vyjmenovává Hřib. K tomu se podle něj mělo přistoupit už po otevření tunelu Blanka. Praha 11:16 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Já jako radní pro dopravu samozřejmě usiluji o to, abychom měli kvalitní a dostupnou MHD,“ říká náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Ještě není definitivně rozhodnuto, jestli magistrát zavede od příštího roku zpoplatněný průjezd aut centrem Prahy. Co tedy rozhodne, zda ano, nebo ne?

Rozhodovat bude zastupitelstvo jakožto nejvyšší orgán ve městě. Momentálně je to ve stavu, že se připravuje čistopis návrhu, jak by to mělo vypadat, a probíhají diskuze s okolními městskými částmi, kterých by se to mohlo potenciálně nějak dotknout.

Už máme k dispozici dopravní modely, které říkají, že se jich to ve skutečnosti prakticky nedotkne.

Zdůrazním ten důvod, proč o tom uvažujeme. Jde o to, že chceme omezit zbytný tranzit centrem města, zejména přes Malou stranu a na Smetanově nábřeží, protože se nám tam zpožďují tramvaje, které čekají v kolonách za auty.

To je dáno tím, že třeba u Karlova mostu, jistě víte, jsou dva malé tunely, kterými projíždějí tramvaje. A tam auta na kolejích jet musí. To je dáno uspořádáním historického města. A protože tam jezdí tramvajemi mnohem víc lidí než auty, tak samozřejmě nemůže menšina blokovat většinu.

Kolem tohoto tématu panuje docela dost zmatků. Jde o zpoplatnění průjezdu nábřežími na pravé a levé straně Vltavy. Zpoplatnění pro celou Prahu 1 vůbec není ve hře. Můžete to potvrdit?

Ano, o zpoplatnění na celou Prahu 1 se nikdy nedebatovalo. Já jsem zahlédnul hoax, vůbec nevím, odkud se vzal.

Ten zákon, na základě kterého to má zpoplatněná i celá řada měst v České republice – třeba Karlovy Vary nebo taky Kladno mají zpoplatněný vjezd do úzce vymezeného centra – vlastně ani neumožňuje takhle velké oblasti. To by nebylo administrativně realistické.

To znamená, že se v Praze bavíme de facto o úseku Smetanova nábřeží plus části Křižovnické ulice plus nějaká ta náměstíčka, například Křižovnické náměstí, Anenské náměstí, takhle okolo na pravém břehu.

A na druhém břehu na Malé straně se bavíme primárně o ulici Karmelitská a plus ty uličky a náměstíčka, kam se dostanete přes Karmelitskou, třeba Maltézské náměstí a tam okolo.

Jak by se měl výběr toho mýta kontrolovat?

To by mělo být zajištěno technologickou kontrolou, to znamená kamery snímající SPZ. Tak, jako je to u úsekových měření rychlosti, které porovnají SPZ auta s databází těch, co mají třeba výjimky, kterých bude poměrně dost, anebo se seznamem těch, kteří si zaplatili denní poplatek za vjezd.

Centrum a Blanka

Zastupitel Ondřej Prokop (ANO) nedávno řekl na Českém rozhlase Plus: „Smetanovo nábřeží je dnes jedinou objízdnou trasou ze severu na jih v případě přerušení provozu na magistrále. Dokud se nedokončí návazné stavby jako pokračování tunelu Blanka, tak je to pro nás nepřijatelné.“ Co tomu říkáte?

Já tomu říkám, že když jsem byl naposledy v nějakém pořadu na Českém rozhlase s Ondřejem Prokopem, tak tam říkal něco diametrálně jiného. On tehdy říkal, že když tam budou nějaké výjimky a pokud se tam průjezd bude dát zaplatit, tak že si to dokáže představit. Ondřej Prokop bohužel tvrdí každý měsíc něco jiného, takže to je potom dost složité.

Nicméně co se týče toho argumentu, že nejdřív je potřeba dostavět okruhy: Snad si vzpomínáme, že když se měla stavět Blanka, tak jako jeden z podpůrných argumentů bylo použito právě to, že to bude sloužit jako objezd pro Malou stranu. Investovala se do toho 43 miliard. Opakovaně se říkalo, že až se Blanka otevře, tak se průjezd přes Malou stranu zavře.

V době, kdy se Blanka otvírala, pro to nebyla politická odvaha. Takže já myslím, že je na čase zrealizovat to, co tady bylo celou dobu slibováno.

A co se týče dokončení městského okruhu, který má vést někde kolem Malešic, tak představa, že někdo objíždí Smetanovo nábřeží kdesi kolem Malešic, je, myslím si, jednoznačně zcestná. Tamtudy to nikdo objíždět nebude. Objízdné trasy už existují, je možné je používat. Primárně je to Blanka, případně Severojižní magistrála.

Ten návrh se nelíbí ani podnikatelům a živnostníkům, kteří v centru města buď podnikají, nebo tam jezdí s dodávkami zboží, nebo třeba jenom na schůzky. Mají obavy, že budou muset platit, a tím i zdražovat svoje zboží a služby. S tím nemáte problém?

Ale tam je vymyšlený seznam výjimek například pro zásobování. Ono to vlastně pracuje dohromady s plánovanou reformou parkovacího systému, ke které se zavázala tato koalice, stejně jako k omezení zbytného tranzitu. To máme všechno v programovém prohlášení této rady.

U reformy parkovacího systému se předpokládá, že bude existovat takzvaný návštěvnický kredit. To znamená, že rezidenti, kteří v té zóně bydlí, budou mít možnost si koupit takzvaný návštěvnický kredit a ten udělovat svým návštěvám.

A ve vybraném místě, což jsou dvě tři ulice v úzkém historickém centru Prahy, o kterých jsme se bavili, to lidem s přiděleným kredit automaticky umožní vjezd zdarma, a to podle SPZ, na kterou byl kredit přidělen.

Potom je tam celá řada dalších výjimek třeba pro jednostopá vozidla, případně pro rezidenty, pro jejich automobily nebo jejich osoby blízké. Pokud tam třeba máte babičku a potřebujete jí vozit nákup, tak to nemějte vůbec obavu. To máte výjimku přímo ze zákona, který by na to měl být na to použit.

Takhle se to používá v Karlových Varech nebo i v Kladně. Nevymýšlejme znovu kolo, v těch deseti městech, kde se to používá v České republice, to zvládli. Já jsem přesvědčený, že to zvládneme i tady na dva půlkilometrové úseky.

Zdražení jízdného?

Zdražení jízdného je nevyhnutelné, prohlásil v červenci ředitel Pražského dopravního podniku Petr Witowski. Bude se zdražovat v nejbližší době?

Já řeknu to, co jsem říkal už tehdy. Určení ceny jízdného vůbec není odpovědností ředitele dopravního podniku. Odpovědností ředitele dopravního podniku je, aby dopravní podnik odjezdil v maximální kvalitě to, co si město objedná za dopravní výkon. To je první věc.

Petr Witowski to téma nakousl a řekl, že je to nevyhnutelné. Neřekl, že se bude zdražovat. Tak mě zajímá, jestli s tím souhlasíte?

To není vůbec jeho odpovědnost. Určení ceny jízdného je odpovědnost koalice. A v koalici momentálně žádná diskuze o změně cen jízdného neběží.

A jak dlouho nebudou běžet?

To je možná spíš otázka na radního pro finance. To je otázka příjmů města.

To nejde za vámi zdražování jízdné, když jste aktuálně náměstek pro dopravu?

Mým zájmem je, aby MHD ve městě byla kvalitní a aby byla cenově dostupná. Co se týče kvality, tak já prosazuji investice do městské hromadné dopravy. A teď se investuje rekordně, prodlužujeme tramvajové trati, staví se o sto šest.

Ano, to víme. Ale že cena jízdného nejde za vámi a má to u vás na starosti člověk, který je odpovědný za finance…

To je otázka priorit, kam peníze nasměrovat. Já jako radní pro dopravu samozřejmě usiluji o to, abychom měli kvalitní a dostupnou MHD. Co se týče otázky, jak se peníze do rozpočtu dostanou, to je primárně otázka na radního pro finance, případně také na primátora.

Zastropování a doprava pěšky

Jaké plánujete nové elektronické formy jízdenek a kuponů?

Momentálně máme velice pestrou paletu elektronického jízdného, které si můžete objednat přímo v mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou určitě doporučuji.

Je tam už spuštěný pilot takzvaného intermodálního plánovače, což je věc, kterou jsem použil třeba já, když jsem jel sem, protože tady nejsme přímo na stanici metra. A ono to umí kombinovat více způsobů dopravy, nejenom MHD.

To znamená, že vám to může nabídnout i přesun pěšky a automaticky to najde, kde je výhodnější jít pěšky než čekat na tramvaj. Nebo třeba sdílené kolo. Nebo i třeba carsharing vám to může vyhodnotit na některých trasách jako lepší. Umožňuje to kombinovat různé režimy a předpokládám, že někdy v průběhu příštího roku by to mohlo jít do ostrého provozu.

A jinak to, že si můžete koupit třeba dlouhodobý kupon na lítačku v mobilu, tak to už je zavedeno od minulého volebního období.

Mě spíš zajímalo, jestli plánujete něco nového.

Asi spíš ne, myslím, že ta paleta je už dostatečně pestrá. Mimochodem připomínám, že třeba na denní jízdenky je tam zavedený takzvaný capping.

O tom se moc neví, takže možná pro někoho to bude působit jako novinka. Co to je?

Capping je něco, co vám zajistí, že když si kupujete v průběhu dne jednorázové jízdenky, tak nezaplatíte nikdy víc za celý den, než je celodenní permanentka. To znamená, že je tam prostě zastropovaná cena denního jízdného. Ale musíte si kupovat jízdenky přes mobilní aplikaci PID Lítačka, kde zadáte platební kartu a pak už jenom fungujete.

Ne papírovou.

Ne papírovou, to by to nezvládlo evidovat.

Ale možná ještě zmíním jednu věc, o které se uvažuje. Možná že Pražané, kteří si právě kupují jednorázové jízdenky, tak ví o limitu dvě minuty. Tedy když si koupíte jednorázovou jízdenku, tak ji musíte aktivovat a dvě minuty čekat, než nastoupíte do vozu MHD. To má být opatření proti tomu, že by toho někdo chtěl zneužívat a aktivovat si jízdenku, až uvidí revizora ve voze.

Tak mně přijde, že dvouminutový interval je hodně dlouhý a budeme s tím něco dělat. Na místě je asi zkrácení buď na jednu minutu, anebo vymyšlení nějaké expresní aktivace, třeba pomocí QR kódu na zastávce, nebo něco podobného.

Tohle já vnímám jako faktor, který, řekněme, nepřináší úplně dobrou uživatelskou zkušenost. To dlouhé čekání je problém.

A ještě jedna věc. Praha chystá výstavbu dalších tramvajových tratí. Které se otevřou nejblíže?

Letos v říjnu budeme otevírat tramvajovou trať do Slivence, tu budeme otvírat v pátek 13. října. A potom nás čeká otevření trati na Dědinskou z Divoké Šárky, to bude 22. října.

A předpokládám, že do konce volebního období budeme otevírat ještě tramvajovou trať na horním konci Václavského náměstí. Tu Praha hodně potřebuje, protože ta propojka tam chybí a kapacita stávajících tramvajových tratí v centru je prostě nedostatečná. A taky jde o to, že když teď praskne kolej ve Spálené, tak se vlastně zastaví skoro celá tramvajová síť. Takže tuhle propojku potřebujeme.

A potom Dvorecký most. I přes všechny peripetie se zakládáním pilířů v komplikovaném geologickém podloží tuto novou tramvajovou trať otevřeme určitě ještě v tomto volebním období.