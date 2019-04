O krok blíže Dvoreckému mostu. Podolí a Zlíchov má spojit v roce 2023, Praha schválila projektanta

Stavba Dvoreckého mostu by podle odhadů měla vyjít zhruba na miliardu korun a hotov by mohl být za čtyři roky.

Vybraná společnost městu dodá všechny potřebné dokumenty. Mezi nimi budou podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a zároveň připraví dokumenty nutné pro tendr na zhotovitele mostu.

Dvorecký most by měl zlepšit dopravní propojení zlíchovského a podolského břehu Vltavy. Sloužit bude pouze vozům MHD, chodcům a cyklistům, s auty se na něm nepočítá.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové zastávky Dvorecký most. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že stavba mostu by mohla být zahájena v roce 2022.

Město vybralo autory návrhu mostu v architektonické soutěži, do které se přihlásilo 45 návrhů. Vítězný návrh odkazuje na kubismus a nemá konstrukci nad mostovkou, takže podle členů výběrové komise nenásilně zapadne do vltavského údolí.

Z Holešovic do Karlína

Kromě Dvoreckého mostu se radní zabývali i dalším překlenutím Vltavy. Dokumentaci pro výstavbu lávky z Holešovic do Karlína zhotoví Marek Blank, který zvítězil ve výběrovém řízení. Městu dodá mimo jiné dokumenty nutné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Praha za ně zaplatí téměř 30 milionů korun.

Lávka spojí obě čtvrti přes ostrov Štvanice. Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře. Břehy nyní spojuje přívoz.

„Je třetí nejúspěšnější z přívozů a je vidět, že tam to spojení chybí,“ řekl Scheinherr. Stavba by mohla začít v letech 2021 či 2022 a vyjde na maximálně 200 milionů korun.

Praha rovněž zvažuje, že by Prahu 7 a 8 spojil nový Rohanský most. Podle Scheinherra nyní vzniknou dvě studie na jeho polohu, tvar a řešení předmostí. V Karlíně má ústit do Urxovy ulice, kde přesně bude v Holešovicích, zatím není rozhodnuto.

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014 a nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný „rámusák“, jehož provoz byl ukončen 7. října 2013.

Předloni v prosinci se zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Město připravuje stavbu provizorního přemostění. Řada dalších mostů v Praze je ve špatném stavu, například Libeňský či Hlávkův most, a město chystá jejich opravy.