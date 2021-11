Návrat do minulosti. V lednu vyjedou na dvou pražských linkách nové elektrické autobusy

Cestující v hlavním městě by se už na začátku roku 2022 mohli na dvou linkách vozit elektrickými autobusy. Praha bude vůbec prvním městem, které bude v hromadné dopravě používat nový model Škoda E´City, po desítkách let se tak vrátí do metropole plně elektrické spoje. Autobus se navíc sám za jízdy dobíjí. Praha 13:45 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze začnou opět jezdit elektrobusy | Zdroj: PID

První dvanáctimetrový elektrobus ukázal Dopravní podnik hl. m. Prahy na veletrhu na Výstavišti v Letňanech, už i s polepy Pražské integrované dopravy.

Elektrobusy budou jezdit zatím na dvou zaběhnutých linkách 154 a 213. „Linka 154 jezdí ze Strašnické, kde byla vybudovaná nabíjecí stopa z tramvajové sítě. Linka 213 jezdí ze stanice metra Želivského, kde rovněž byla vybudovaná nabíjecí stopa,“ upřesňuje Jan Šurovský, technický ředitel povrchových vozidel.

Běžně mají dojezd asi sto kilometrů, samotným provozem se ale navyšuje. „Tento elektrobus se může dobíjet z infrastruktury, která je pro tramvaje a pro trolejbusy případně. To je výhoda, protože se tím prodlužuje ten dojezd. A pak přes noc na zastávkách, na točnách se pomalu dobije,“ popsal prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Návrat do minulosti

Všechny vozy jsou plně klimatizované a nízkopodlažní. A především s nulovými emisemi, právě proto o ně Praha stála.

„Není to jen klimatický závazek. Je to celkové zvýšení úrovně životního prostředí, snížení hluku a emisí. Vracíme se vlastně o padesát let dozadu, kdy z ulic Prahy zmizely poslední trolejbusy, tedy řekněme autobusy v elektrické trakci. Myslím, že to byl špatný krok,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Čistě elektrických autobusů získá dopravní podnik zatím celkem 14. Cestující se na ně můžou těšit zhruba v polovině ledna příštího roku.