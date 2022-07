Praha v budoucnu navýší kapacity čtyřletých gymnázií. Mohlo by přibýt až 2000 míst, tvrdí Hřib

Hlavní město Praha bude rozšiřovat počet míst na čtyřletých gymnáziích. Navýšit by se mohl do budoucna až o 2000. Zástupci magistrátu a Středočeského kraje se na tom v úterý dohodli s ministrem školství Vladimírem Balašem (STAN). Novinářům to řekli pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní pro školství Vít Šimral. Podle nich se ukazuje, že v Praze není zájem o učební obory, ve který doufali zástupci průmyslu.

