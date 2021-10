Při výkopu v pražském Chodově zemřel v úterý dělník. Zavalilo ho kamení

Jednotky hasičů byly do ulice Mnichova v Praze 11 přivolány okolo 14. hodiny. Podle Kavky nejdříve hasiči vyprostili dělníka mimo zával a následně ho předali do péče záchranářů. Po stabilizaci ho odnesli mimo výkop do sanitního vozu.

Jak uvedla pro ČTK mluvčí záchranné zdravotnické služby Jana Poštová, muž utrpěl vážná zranění hlavy. Nejdříve se ho podařilo úspěšně resuscitovat, před převozem do nemocnice mu však opět selhalo srdce. Životní funkce se již záchranářům obnovit nepodařilo a muž na místě zemřel.