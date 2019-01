Celníci zadrželi na Ruzyni muže se šesti kilogramy heroinu v kufru. Přiletěl z Dubaje | Zdroj: Celní úřad Praha Ruzyně



Celníci na pražském letišti v Ruzyni zadrželi minulý týden pětačtyřicetiletého cizince, v jehož zavazadle našli zhruba šest kilogramů heroinu. Muž přicestoval do Prahy z Dubaje a drogu měl pašovat v dvojitém dnu svého kufru. Jestli byla určena pro český trh nebo měla jít dál do zahraničí, se zatím neví. Sdělila to v pondělí mluvčí ruzyňských celníků Šárka Miškovská.