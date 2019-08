Většina historických vozů v Praze neprošla kontrolou. Mají nebezpečné závady nebo špatnou registraci

Pražský magistrát při kontrole tzv. pseudohistorických vozidel a Hop On Hop Off autobusů zjistil závadu u 55 vozidel z celkových 58. Na důkladnější prověrku se město zaměřilo poté, co zjistilo, že někteří provozovatelé obchází pravidla a v dokumentaci vedou vozy například jako traktory. Přísnější kontroly budou pokračovat do konce letní sezóny, informoval magistrát na svých stránkách.

Praha 18:46 27. srpna 2019