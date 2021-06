Na Hlávkově mostě proběhne výměna dlažby. Omezení v dopravě se protáhne do konce října

Řidiči v Praze musí od pátku při průjezdu centrem počítat s omezením na jednom z nejvytíženějších míst v metropoli. Silničáři začínají s výměnou dlažby na Hlávkově mostě. Ten je součástí magistrály, což je zásadní dopravní tepna Prahy. Denně po něm projedou desítky tisíc aut. Na velkou rekonstrukci si budou muset Pražané ještě počkat. Poničený a neúměrně hlučný povrch na mostě je ale potřeba vyměnit už teď. Praha 10:50 26. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský Hlávkův most. | Foto: Gehl Architects | Zdroj: Český rozhlas

Přes hluk kol na poničené dlažbě téměř není slyšet běžící motor. I to je jeden z důvodů, proč je nutné ji vyměnit, jak říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Na Hlávkově mostě proběhne oprava dlažby

„Jsou tam časté díry, hrboly, látá se to provizorně asfaltem, a proto jsme přistoupili k tomu, abychom řidičům, co tam projíždějí a znají tu hroznou situaci, zpříjemnili jízdu, a nejenom co se týče komfortu, ale i bezpečnosti,“ říká.

Po Hlávkově mostě denně projede asi 70 tisíc aut. Je ale památkově chráněný, současná historická dlažba tam tak po opravě zatím zůstane.

„To znamená, že se vozovka rozebere, dlažba se zachová původní, srovná se povrch, poté se opět znovu zadláždí. Dlažební kostky nebudou tak rozvolněné a nebudou tam již propady a vyjeté koleje, které jsou způsobené nestabilním podložím,“ vysvětluje Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací (TSK).

Doprava na mostě tak bude po částech omezená až do konce října, s uzavírkami ale TSK nepočítá. „Celková oprava, která zde bude probíhat bude rozdělená až do devíti etap, bude se vždy zachovávat provoz ve dvou jízdních pruzích v obou dvou směrech, to znamená, pro řidiče, že budou částečně přejíždět i na tramvajové těleso,“ říká Lišková.

V problematických místech navíc budou silničáři pracovat hlavně o víkendu. „Pouze při opravě u zastávek Štvanice, tam budeme svádět dopravu pouze do jednoho jízdního pruhu, protože nemůžeme převést dopravu před tramvajovou zastávku. Proto se bude jezdit v režimu jen jeden jízdní pruh v tom daném směru a tyto práce bychom rádi naplánovali na víkend,“ doplňuje Lišková.

Budoucí rekonstrukce

Město v budoucnu plánuje i kompletní rekonstrukci Hlávkova mostu, při ní se povrch silnice nejspíš vymění znovu a dlažbu pravděpodobně nahradí asfalt.

„Je to v podstatě v počátku přípravy, protože se dokončily diagnostiky a teď bude zahájena projektová příprava, takže to je někdy v horizontu pěti let. Toto berme jako předetapu, aby do doby, než bude realizovaná rekonstrukce, jsme tam mohli bezpečně a plynule jezdit autem,“ vysvětluje Adam Scheinherr.

Město o celkové opravě mostu jedná i s památkáři, zkoordinovaná má být i s plánovanou výstavbou budovy filharmonie na Vltavské.