Správa železnic chce stavit i pod zemí. ‚Jiné řešení není, nemáme kam rozšiřovat,‘ říká její šéf

Vlakem z pražského letiště přímo na hlavní nádraží. Správa železnic chystá takzvané Nové spojení 2. Zatím se počítalo s tím, že by spoje od letiště skončily na Masarykově nádraží, to by ale komplikovalo přestup na další dálkové linky. Správce dráhy v pátek taky představil plán staveb na další měsíce, třeba už od července by mělo zrychlit spojení z Prahy do Brna.

