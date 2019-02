‚Vaše dotazy jsou amorální.‘ Jak radní Hlubuček vysvětluje funkci pro partnera v pražské firmě?

V dozorčí radě Pražských vodovodů a kanalizací zasedl jeho partner, kvůli možné kritice nepotismu, tedy protěžování blízkých, ale zkraje února na post rezignoval. Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) v rozhovoru pro iROZHLAS.cz odmítá, že by Jiřího Karvánka, zastupitele STAN z Lysolají, do funkce protlačil. Odpovědnost prý leží na předchozí pražské koalici. Záležitost přitom kritizuje i současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Rozhovor Praha 18:04 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profimedia

Podle jakého klíče se vybírala dozorčí rada firmy Pražské vodovody a kanalizace?

Každá koaliční strana tam má jednoho zástupce.

K obsazení došlo už loni krátce před volbami. Tehdy se do dozorčí rady dostal také Jiří Karvánek, lysolajský zastupitel STAN a váš partner. Jak se to stalo a jaké pro to měl předpoklady?

Nejste první, kdo se mě na to ptá. Škodičů mám hodně. Pan Žejdlík nemůže unést, že jsme mu vyslovili nedůvěru jako předsedovi představenstva Pražské vodohospodářské společnosti (Petra Žejdlíka z čela městské firmy pražská koalice odvolala letos v lednu – pozn. red.), a opozice se snaží takovéto věci vyzobávat a posílat médiím.

Zpátky k otázce. Jak se tedy pan Karvánek do dozorčí rady dostal?

Do dozorčí rady Pražských vodovodů a kanalizací byl zvolen jednomyslně valnou hromadou, kde má většinu Veolie (Praha drží v podniku prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti 49 procent – pozn. red.). Já jsem v té době nebyl členem zastupitelstva ani členem rady hlavního města.

Pan Karvánek je vystudovaný ekonom, právník a daňový poradce, takže k tomu má plnou kvalifikaci, a proto byl také navržen a schválen. Další věc je, že já se samozřejmě nebráním tomu, aby se vědělo, s kým žiju. Ve chvíli, kdy byly změněny orgány pražské PVS (Pražské vodohospodářské společnosti – pozn. red.) – to bylo 11. ledna – a bylo zvoleno nové představenstvo, které ke konci ledna navrhlo nové členy dozorčí rady a představenstva jakožto zástupce PVS v orgánech PVK (Pražské vodovody a kanalizace – pozn. red.), poté se pan Karvánek vzdal svého mandátu, aby právě nějakým takovýmto dezinformacím zamezil.

Počkejte, jaké dezinformace? Kdo tedy pana Karvánka do dozorčí rady nominoval?

Nominovala ho rada hlavního města Prahy.

Jednání krajského výboru

Kdo ho ale radě navrhl? Bylo to na vaše doporučení? O tom, koho STAN vyšle do dozorčí rady, musel přece jednat krajský výbor.

Pan Karvánek jakožto registrovaný příznivec Starostů a nezávislých (forma členství – pozn. red.) byl jako odborník navržen do dozorčí rady PVK, to ano.

Stále jste mi ale neřekl, kdo ho tedy navrhl?

No krajský výbor…

…kterému vy předsedáte. Kdo ale s tím jménem přišel? Byl jste to vy?

To určitě ne. To bych si právě ani z těchto důvodů nedovolil ani říct.

To nechápu, takže to nevylučujete?

Já jsem ho stoprocentně nenavrhl. Kdo to loni v létě byl, skutečně nevím. Rozhodně ale jeho nominaci projednával krajský výbor.

A výbor tuto nominaci musel schválit?

Ano.

Necítil jste se během debaty na výboru ve střetu zájmů? Věděli vaši kolegové, že jde o vašeho partnera?

Všichni to věděli. Neskrývám se, s kým žiju. Znova opakuji: já jsem ho neschvaloval, nominovala rada hlavního města Prahy. Já jsem v té době nebyl členem rady ani zastupitelstva.

Ten klíčový předvýběr se ale odehrál na krajském výboru. Nebo jste pražské radě posílali více kandidátů?

Podívejte se, je naprosto přirozené, že vybíráte z odborníků, které máte kolem sebe. Znovu opakuji, že pan Karvánek je ekonom, právník a daňový poradce. Já nevím, co ještě byste chtěla slyšet.

Lysolajský zastupitel Jiří Karvánek a náměstek primátora Petr Hlubuček (oba STAN) na snímku z plesu pražských městských částí | Zdroj: Facebook/ Petr Hlubuček

Souvisí jeho odbornost i s vodou, když jde o vodohospodářskou společnost?

Já nevím, jestli máte povědomí o tom, co je PVK. Nezlobte se na mě, ale vaše dotazy jsou možná trošku za čárou. Tady se bavíme o dozorčí radě, to je dozorčí orgán, nikoli výkonný orgán. Pro vaši informaci: pan Karvánek – ptali se mě na to už jiní novináři – pobíral 17 200 korun měsíčně. Takže tam není žádná dividenda ani tantiéma. Vůbec nechápu, do jakého stavu se mě teď snažíte dotlačit.

Já vás nikám netlačím, moje dotazy míří na to…

...mně to od vás přijde s prominutím amorální. Vy mě teď obviňujete z toho, že pan Karvánek, se kterým žiju, byl do dozorčí rady navržen hlavním městem Prahou. Já jsem v Praze s tím neměl vůbec nic společného. Nezlobte se na mě, ale já to nebudu dále komentovat. To je nehoráznost. Všichni novináři, kteří se mě na to ptali, tak to pochopili. A jestli vy to nechápete, tak já vám na to už nebudu nadále odpovídat.

Pane Hlubučku, můj hlavní dotaz míří na to, zda nejde o protěžování blízkých do kontrolního orgánu městské firmy?

Ale co? To že hlavní město schválilo odborníka do dozorčí rady orgánu, kde má ještě menšinu? Všichni členové valné hromady PVK pro to zvedli ruku.

Co je nepotismus Jde o jednu z nejzávažnějších forem korupce. Organizace Transparency International ji definuje jako „způsob uplatňování, upevňování a rozšiřování vlivu významného jedince na společenské struktury prostřednictvím prosazování vlastních příbuzných a oblíbenců do lukrativních a společensky vlivných pozic. Vzniká síť vzájemných vazeb a osobních kontaktů, přičemž rodinné vztahy určují vztahy politické a ekonomické.“

Ten výběr nominanta ale vzešel z vaší krajské organizace, které předsedáte.

Ano, z naší pražské organizace. Tečka.

Takže se znovu ptám: posílali jste více kandidátů? Měla rada Prahy na výběr, když říkáte, že jde o její odpovědnost?

Paní redaktorko, myslím, že se nemáme už o čem bavit. Nevím, co ode mě chcete slyšet. Vaše dotazy mi přijdou hloupé a amorální.

Poté rozhořčený náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) bez rozloučení položil telefon. Po 45 minutách ovšem zavolal zpátky a rozhovor pokračoval.

Pan Karvánek tedy nakonec na post v dozorčí radě sám rezignoval. Proč? Souviselo s možnou kritikou vaší provázanosti?

Odstoupil ve chvíli, kdy jsme měli navoleny nové orgány. Právě proto, aby nebylo zpochybňováno to, že já jsem radní a že mám v gesci pražské vodovody a PVS, tak jsme se domluvili, že pan Karvánek tam skončí. Já jsem ochoten přijímat oprávněnou kritiku na mojí práci, ale pokud by tato záležitost měla moji pověst mediálně poškozovat a musel bych odpovídat na otázky, které vy mi kladete, tak to mi nedává smysl a přijde mi to nevhodné.

Takže ten důvod skutečně byl, abyste nepodléhal kritice z možného protěžování?

Trvám na tom, že je to odborník a vykonával svoji práci svědomitě. Jelikož jde ale o moji gesci, tak ve chvíli, kdy jsem byl zvolen radním, a bylo možné, aby se vzdal mandátu, tak se ho vzdal.

Podle rejstříku ale ve firmě pan Karvánek stále figuruje.

Podle stanov to trvá měsíc, než se oficiálně rezignace uzná.