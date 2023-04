‚Dítě je vždy nadějí.‘ Prahou prošel pochod Hnutí Pro život, na několika místech se střetl s odpůrci

Několik osob bránilo na Václavském náměstí oznámenému shromáždění, blokovalo pódium a neragovalo na výzvy pořadatele. Jelikož následně tito lidé nereagovali ani na opakované výzvy policie, museli je policisté vytlačit. Celkem byly zajištěny dvě osoby pro přestupkové jednání. pic.twitter.com/iniw3n0I7Y — Policie ČR (@PolicieCZ) April 15, 2023 Centrem Prahy v sobotu odpoledne prošel pochod pořádaný Hnutím Pro život ČR, který je manifestací zastánců tradičních rodin a odpůrců potratů. Pořadatelé žádali po vládě větší finanční podporu rodin. Pochod krátce na Čechově mostě blokovali zastánci práva na potrat, slovně se střetli na několika místech včetně Václavského náměstí, kde zasahovala i policie. Ta následně kvůli přestupkovému jednání zajistila čtyři lidi, informovala na twitteru. Video Praha 18:33 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zdeňka Rybová za pořadatele sdělila, že akce se zúčastnilo 3000 až 4000 lidí. Policie se k počtu účastníku nebude vyjadřovat, uvedl její mluvčí Richard Hrdina.

Podle policistů v cíli pochodu na Václavském náměstí několik lidí bránilo shromáždění a blokovalo pódium. „Jelikož tito lidé nereagovali ani na opakované výzvy policie, museli je policisté vytlačit. Z pódia museli policisté vytlačit několik desítek osob,“ uvedli policisté na twitteru.

V čele průvodu účastníci nesli transparent „Milá vládo, je to o prioritách, na (třetích) dětech se neškrtá“. Chtěli tak upozornit na to, že nejpočetnější skupinou žen podstupujících potrat jsou ženy, které už mají dvě děti a žijí ve funkčních vztazích. Důvody, proč nechtějí třetí dítě, jsou podle pořadatelů často finanční.

V roce 2022 ženy v Česku podstoupily asi 16 500 potratů. Počet dlouhodobě klesá, o deset let dříve jich bylo asi 23 000, za 20 let počet klesl téměř na polovinu.

Účastníci pochodu s vlajkami, balonky a transparenty, například s nápisy „Dítě je vždy nadějí“ nebo „Jsem pro život“, vyrazili z Klárova kolem 14.30. V čele průvodu šla kapela a bubeníci. Mezi účastníky byly hlavně rodiny s dětmi, v pochodu šli spolu s řádovými sestrami také kněží včetně arcibiskupa Jana Graubnera nebo bývalého arcibiskupa Dominika Duky.

Legislativní opatření

Cílem pochodu bylo podle předsedy hnutí Radima Ucháče upozornit vládu na legislativní opatření, která by mohla rodinám ekonomicky pomoci. Navrhují například těhotenský příspěvek nebo převedení mateřského příspěvku mezi nepojistné dávky, čímž by na něj vznikl nárok i ženám, které předtím neodváděly peníze do nemocenského pojištění.

Chtějí také bezúročné půjčky pro ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi nebo stipendia pro studující rodiče.

Trasa pochodu byla jiná než loni, kdy se obě skupiny střetly u Rudolfina. Letos vyrazil pochod z Klárova k ústí Letenského tunelu a kolem právnické fakulty přes Staroměstské náměstí. Cíl pochodu byl na Václavském náměstí.

Lidský řetěz odpůrců několik minut pochod blokoval uprostřed Čechova mostu, policie lidi vyzvala, aby komunikaci neblokovali. Odpůrci se znovu shromáždili v ulici 17. listopadu u právnické fakulty, v ulici Na Příkopě a na konci pochodu na Václavském náměstí.

Měli mimo jiné transparent s nápisem „Praha je a bude feministická“ a další plakáty na podporu práva na potrat nebo vlajky LGBT komunity. Skandovali „Moje tělo, moje volba“ nebo „Vaše děti budou jako my“. Odpůrci se na konci pochodu snažili přehlušit projevy, skupiny z obou stran na místě postávaly ještě zhruba hodinu po skončení akce.