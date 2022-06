Praha je přetížená. Proto podle Hřiba k 15. červnu uzavře centrum pro uprchlíky

Pražský magistrát uzavře k 15. červnu centrum pro ukrajinské uprchlíky ve Vysočanech. Důvodem je přetíženost hlavního města a chybějící systém přesunu do jiných, méně vytížených krajů. Centrum bude uzavřeno na dobu neurčitou, a to dokud vláda nepředstaví systém přerozdělování uprchlíků nebo se nevyrovná zátěž mezi kraji. Po středečním jednání magistrátního krizového štábu to oznámil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha 13:12 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský magistrát uzavře k 15. červnu centrum pro ukrajinské uprchlíky ve Vysočanech (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kapacity v Praze jsou dávno překročeny. Jediný manažerský nástroj, který nám zbývá, je zavřít KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) a přesměrovávat uprchlíky do jiných krajů, kde ta kapacita ještě je,“ řekl Hřib. Vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ČTK zjišťuje.

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. KACPU, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90 000 lidí.

Kvůli velkému množství převážně romských uprchlíků z Ukrajiny přebývajících na pražském hlavním nádraží musela být vybudována stanová městečka v Troji a Malešicích.

Hřib vytkl vládě, že nevytvořila systém přerozdělování uprchlíků. Městu se podle něho sdělují pouze důvody, proč systém nelze vytvořit, namísto návrhů konkrétních kroků.

Centrum tak bude uzavřeno do doby, než magistrát podle primátora zjistí, že se vyrovnává zátěž mezi kraji a že vláda stanovila dostatečně motivační kroky, které přimějí uprchlíky k přestěhování. „Jakmile se to objeví na stole, krizový štáb zasedne a projedná to,“ řekl.

Praha trpí tím, že na rozdíl od některých měst nemůže nedostatek ubytovacích míst řešit přesunem uprchlíků do svého bezprostředního okolí, neboť ve Středočeském kraji místa rovněž chybí.

Potvrdily to podle Hřiba vládní analýzy i analýza organizace Člověk v tísni. Uprchlíky o uzavření centra a o tom, aby cestovali do jiných krajů než do Prahy, bude město informovat již ve vlacích.

Hlavní město si nyní udělá analýzu současných ubytovacích míst, zda budou provozovatelé ochotni uprchlíky dál ubytovávat i poté, kdy skončí vládou daná tříměsíční lhůta, během níž mají kraje povinnost se o uprchlíky postarat.

Město nyní připlácí na ubytování ke státnímu příspěvku 140 korun ze svého rozpočtu, což by po skončení lhůty přestalo dělat. „Nechceme podnikat ukvapené kroky a chceme to pořádně promyslet, proto si uděláme analýzu,“ řekl Hřib.