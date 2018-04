Přerušený provoz na dvou tramvajových tratích, zavřená stanice metra. Prahu čekají o víkendu výluky

Nejprve zasáhne uzavírka noční tramvaje od 00.30 do 4.30. Linky 91 a 96 budou v úseku Lazarská - Strossmayerovo náměstí odkloněny přes Národní třídu, Národní divadlo, Staroměstskou, Právnickou fakultu a Čechův most.

Přes víkend se kvůli opravám uzavře stanice Muzeum na lince metra A Číst článek

Linka 92 v úseku Palackého náměstí - Lazarská a linka 94 v úseku Zborovská - Lazarská budou odkloněny přes Jiráskovo náměstí, Národní divadlo a Národní třídu. Linka 95 se v úseku Albertov - Lazarská odkloní přes Výtoň, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo a Národní třída.

Navíc v noci pojede mezi Lazarskou a Strossmayerovým náměstím náhradní autobusová linka X91.

Od nedělního rána až do večera pak bude přerušen provoz na dalších dvou úsecích v centru. Od 4.30 do 18.00 nepojedou v obou směrech tramvaje mezi zastávkami Lazarská - Jindřišská přes Václavské náměstí.

Linka 3 proto od Nádraží Braník povede ze zastávky Palackého náměstí jednosměrným objezdem přes Jiráskovo náměstí, Národní divadlo, Národní třídu, Karlovo náměstí a Palackého náměstí a zpět na Braník.

V Praze se chystá na 30 velkých oprav silnic. Kde letos hrozí největší dopravní komplikace? Číst článek

V trase Nádraží Libeň - Multiaréna Praha - Balabenka - Palmovka - Invalidovna - Křižíkova - Florenc - Masarykovo nádraží - Dlážděná pokračuje jako linka 5 k Ústředním dílnám DP.

Linka 5 bude od Sídliště Barrandov ze zastávky Jiráskovo náměstí vedena jednosměrným objezdem přes Národní divadlo, Národní třídu a Myslíkovu a zpět na Sídliště Barrandov. Od Ústředních dílen DP bude zkrácena do zastávky Dlážděná a pokračovat jako linka 3 směr Nádraží Libeň. Od Bílé labutě na Karlovo náměstí a zpět pojede náhradní autobusová linka X3.

Linka 6 bude od Palmovky zkrácena do zastávky Dlážděná a dál bude pokračovat jako linka 9 směr Spojovací. Ve směru od Kubánského náměstí bude zkrácena do zastávky Lazarská a dále pokračovat jako linka 9 směr Sídliště Řepy.

Místo portýrů eskalátor. Pohyblivé schody v metru na Veleslavíně splnily testy a rozjedou se Číst článek

Linka 9 bude od Spojovací zkrácena do zastávky Dlážděná a dále pokračovat jako linka 6 směr Palmovka. Od Sídliště Řepy bude zkrácena do zastávky Lazarská a dále bude vést jako linka 6 směr Kubánské náměstí. Linka 14 pojede v úseku Bílá labuť - Lazarská odklonem přes Náměstí Republiky, Čechův most, Staroměstskou, Národní divadlo a Národní třídu.

Kromě toho čeká Pražany a turisty přerušení tramvají na trati kolem Pražského hradu. Od 7.30 do 17.00 nepojedou tramvaje v obou směrech v úseku Malovanka - Brusnice - Chotkovy sady. Linky 22 a 23 jsou odkloněny přes zastávky Hládkov, Hradčanská a Chotkovy sady a historická linka 41 přes zastávky Prašný most, Hradčanská a Chotkovy sady.

Navíc bude v centru Prahy po celý víkend pro cestující uzavřena kvůli opravám stanice metra Muzeum na lince A. Vlaky jí v obou směrech budou jen projíždět.