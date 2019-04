Farmářské trhy i velké festivaly. Praha od 1. května omezí jednorázové plasty na akcích, které dotuje

Na kulturních akcích, které hlavní město podpoří dotacemi, se nebudou nápoje a jídlo podávat v jednorázových plastech. Nahradí je omyvatelné nádobí ze skla, porcelánu či kovu nebo vratné plastové nádobí. Praha to zařadila mezi povinnosti pořadatelů, kteří jsou příjemci individuálních účelových dotací. V úterý o tom informoval mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Praha 14:10 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Evropské komise patří jednorázové plastové nádobí mezi deset nejčastějších plastových výrobků nalezených v moři. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Zákaz jednorázových plastů bude platit na všech kulturních akcích, které Praha finančně podporuje individuálními dotacemi a mezi které patří třeba velké hudební festivaly. Většina nádobí poslouží jenom na pár minut, přitom už tu máme daleko šetrnější varianty, třeba vratné kelímky,“ uvedla radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě). Povinnost bude stanovena ve smlouvách od 1. května.

Ekologickou zátěž snižují i farmářské trhy v Praze. V letošním roce všichni prodejci na vltavské náplavce servírují občerstvení pouze do nádobí z přírodních materiálů, do porcelánu nebo do krabiček, které si přinesou sami zákazníci. Studené nápoje dostanou lidé do vratných kelímků, teplé pak do kelímků, které jsou vratné ve kterékoli kavárně zapojené do systému Otoč kelímek.

Trhy i univerzity

Od letošního roku jsou bez plastů i trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde prodejci balí kupujícím nákupy do stoprocentně rozložitelných tašek z kukuřičného škrobu, plastové kelímky nahradily bio a zálohované kelímky. Pořadatelé motivují zákazníky k nošení vlastních tašek tím, že připravili plátěné tašky, které lidem v únoru rozdávali. Množství plastů eliminují například i pořadatelé trhů na Kubánském náměstí a prodejci na Vítězném náměstí v Dejvicích.

Jednorázové plasty se snaží omezit také většina univerzit. Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické (ČVUT) a Mendelova univerzita v Brně na svých akcích využívají takzvané NickNacky, vratné kelímky s potisky často využívané na festivalech. Univerzita Palackého nahrazuje papírové a plastové nádobí například porcelánovými talíři, materiálem z cukrové třtiny a palmových listů. ČVUT používá kelímky ze škrobů rostlinné biomasy - kukuřice, obilovin či celulózy.

Podle Evropské komise patří jednorázové plastové nádobí mezi deset nejčastějších plastových výrobků nalezených v moři. Státy Evropské unie se loni domluvily na zákazu všech plastových výrobků na jedno použití, který začne platit od roku 2021.