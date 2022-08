Praha a Jihočeský kraj pomohou domácnostem ohroženým zdražováním, jinde se k tomu nechystají

Příspěvek na kroužky pro děti, pomoc s náklady na bydlení pro seniory nebo odpuštění poplatku za školní obědy - takovou pomoc připravily nezávisle na sobě Praha a Jihočeský kraj pro své obyvatele a domácnosti ohrožené zdražováním. Ostatní kraje podobné kroky nechystají. Praha 21:57 28. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha a Jihočeský kraj pomohou obyvatelům a domácnostem ohroženým zdražováním | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Praha ohroženým rodinám odpustí poplatky za školku, družinu, školní obědy a kroužky v základních uměleckých školách. Některým domácnostem také přispěje na bydlení a nemohoucím lidem na osobní asistenci.

Jihočeský kraj nízkopříjmovým rodinám pomůže s úhradou kroužků pro děti a ohroženým seniorům s náklady na bydlení.

Hlavní město na pomoc vyčlenilo celkem 800 milionů korun. Podporu pro děti bude možné čerpat od září, na bydlení pak od ledna do konce příštího roku.

Jihočeský kraj na pomoc vyčlenil 250 milionů korun, u podpory bydlení ale počítá s 50procentní spoluúčastí obcí a měst. Projekt pomoci poběží od září do ledna.

Důvody, proč podobné kroky nepodniknou i další kraje, jsou v podstatě totožné. Kraje se bojí, že už za současné situace jim nevystačí v rozpočtu peníze na vytápění a svícení ve školách, zdravotnických zařízeních a sociálních službách, jejichž jsou zřizovateli.

Pomoci má stát

Na takovou sociální podporu tudíž nemají prostředky. Podle některých hejtmanů je sociální pomoc úkolem státu, ne krajů.

„Já si nedovedu představit, že v některých krajích by lidé měli nárok na nějaké dávky a v jiných neměli. Podle mého názoru je Česká republika unitární stát, to znamená, že tato sociální legislativa by měla být stejná, a mělo by být úplně jedno, jestli je člověk z Jihočeského, Pardubického nebo jakéhokoli jiného kraje,“ uvedl pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Praha ale namítá, že její kroky nenahrazují pomoc státu a že součástí bude právě i pomoc s podáváním žádostí o dávky státní sociální podpory.

„Opatření v balíčku nemají nahrazovat pomoc státu, ale vhodně ji doplnit. Řada lidí totiž kvůli kontrolním mechanismům ze systému státní podpory vypadává, byť na ni mají nárok,“ řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Podle odborníků rozhodně není proti ústavě ani jiným zákonům, aby kraje rozhodovaly o vlastní sociální politice.

„Zákon úplně nevymezuje, co kraje mají nebo nemají dělat, ale kraje znají obyvatele a jejich reakce samozřejmě lépe než centrum,“ uvedl odborník na veřejnou a sociální politiku Martin Potůček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.