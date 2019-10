Hasiči v Praze likvidují chemikálii na vozovce. Ulice K Barrandovu je uzavřená

„Podle prvních zjištění to jsou nějaké nátěry, ale měla by tam být i kyselina solná. Přístroje našich chemiků zatím neukazují, že by koncentrace měla být nebezpečná, nicméně zasahujeme v dýchací technice,“ informoval Radiožurnál mluvčí hasičů Martin Kavka.

Nehoda se stala kolem 12.30 poblíž čerpací stanice MOL, uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Ulici K Barrandovu museli dopravní policisté uzavřít v obou směrech.

Podle hasičů chemikálie vytéká z převrácených kanystrů, které byly na korbě auta. Hasiči zasahují v chemických oblecích, připraven je dekontaminační stan. Ulice bude zavřená ještě několik hodin.

Látka bude naředěna větším množstvím vody a odstraněna z komunikace. pic.twitter.com/bDORekIX4I — Hasiči Praha (@HasiciPraha) October 31, 2019