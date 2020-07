Pražská hygienička: V baru Techtle Mechtle bylo víc než 100 lidí, měli mít roušky. Nakazilo se 76 lidí

Jediná červencová oslava zaměstnala celou pražskou hygienickou stanici. V souvislosti s party v pražském klubu Techtle Mechtle se nakazilo koronavirem nejméně 76 lidí, více než 50 přímo během akce. Účastníci nejspíše pili ze sklenice z jednoho brčka. „Situace v klubu vůbec nemusela nastat. Podle mimořádného opatření měli mít všichni roušky,“ řekla ve čtvrtek Radiožurnálu ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Rozhovor Praha 9:41 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská hygienička Zdeňka Jágrová | Foto: František Vlček | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Kolik je v současnosti nakažených z pražského klubu Techtle Metle, kde se během party nakazili i fotbalisté z rezervních týmů Sparty, Bohemians 1905 a Dukly? Posledních hlášených bylo 68.

V současné době máme hlášených 76 osob, které v souvislosti s klubem onemocněli. Číslo stále stoupá, určitě není konečné, byť budou přibývat pouze jednotlivci.

Jak jsou na tom nakažení?

Mají velmi lehký průběh onemocnění, někteří jsou bezpříznakoví. Není tam vůbec žádný problém.

Daří se vám vytrasovat kontakty nakažených? Pokračujete v tom?

Ano, vycházíme z údajů, které nám jednotliví nakažení poví. Záleží na jejich osobní zodpovědnosti, jestli uvedou všechny osoby, se kterými byli v kontaktu. Někdy to není jednoduché, mají velké množství kontaktů. Nebo řešíme, jestli nám někoho neuvedou omylem, či záměrem.

Funguje z vašeho pohledu chytrá karanténa?

Samozřejmě funguje, pomáhá nám. Můžeme si pomáhat napříč pobočkami a stanicemi, to je velké pozitivim, které nastalo. Ale ta základní práce, tedy epidemiologické šetření nebo trasování, zůstává na pracovnících a je to velice náročné. Dříve jsme měli padesát hlášených nemocných a každý měl dva tři kontakty. Teď je to naopak.

‚Zatím stíháme‘

Personálně stíháte, nebo se trasování časově prodlužuje?

Zatím stíháme, ale může se prodloužit z 24 na 48 hodin. Pracuje na tom celá hygienická stanice, už nevykonáváme žádné jiné úkoly, věnujeme se koronaviru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu večer oznámil, že jestli se epidemiologická situace nezlepší, zavede resort nejspíš celostátní mimořádná opatření. Je podle vás situace v hlavním městě taková, že by takový zásah byl potřeba?

Včera (ve středu - pozn. red.) jsme se domlouvali na magistrátu, že připravíme opatření, které by se mělo týkat roušek ve zdravotnických zařízeních nebo vnitřních prostorách. Jsme na začátku přípravy, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.

Situace v klubu vůbec nemusela nastat, protože mimořádné opatření, které bylo vydáno 10. července, stanoví, že tam, kde bylo více jak 100 osob ve vnitřních prostorách, tak mají nosit roušky. Ale pokud je nenosí a pijí z jednoho brčka drinky, tak samozřejmě to všechno přispívá výrazně k tomu, aby se onemocnění rozšířilo.

Víc než sto lidí bez roušky

Byl tedy klub plný?

Provozovatel nedokáže říct, jestli byl klub plný. Má kapacitu 500 lidí. Úplně plný asi nebyl, ale z toho, jaké máme indicie a kontakty, vyplývá, že těch lidí tam muselo být víc než sto.

Je tedy ve hře omezení hromadných akcí, jako jsou koncerty, hromadné akce nebo dokonce akcí a příměstských táborů pro děti?

Příměstské tábory zatím nejsou. Nemáme tam žádné dramatické výskyty. Ten virus ale mezi námi je a může se objevit kdekoli, i na příměstském táboře. Rizikem jsou ale akce nad 100 lidí, proto jsme vydávali mimořádné opatření, které omezuje pohodlí lidí v tom, že mají nosit roušky.

Ministr Vojtěch také řekl, že čísla nakažených na jejich webu jsou pravděpodobně zavádějící. Počty vyléčených se objevují ve statistikách pozdě. Jak moc se podle vás může po kontrole celkové číslo změnit?

Určitě se sníží. Naší prioritou je včas udělat trasování, tyhle další úkoly mezi priority nepatří. Kapacita zaměstnanců je omezená, takže se k tomu dostáváme zpětně. Mezi lidmi, kteří se udávají jako aktuálně nemocní, je velká skupina lidí, kteří jsou už vyléčení a jenom administrativně nebyli v registru takto označeni.