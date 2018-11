Stavba metra i řešení špatného stavu mostů. Nová pražská koalice se chce zaměřit na zlepšení dopravy

V oblasti dopravy se chce nová pražská koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) zaměřit na dostavbu silničních okruhů, výstavbu trasy D metra a nových tramvajových tratí nebo na zlepšení parkování a výstavbu záchytných parkovišť. Vyplývá to z programového prohlášení, které strany dnes zveřejnily. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Vedení města zastupitelé zvolí 15. listopadu. Praha 17:04 7. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podpěry mostu u stanice metra Vltavská. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za nezbytné považuje koalice dobudování Městského okruhu, podporuje zahloubení ulice V Holešovičkách, aby byl snížen hluk a emise, a bude pokračovat v dostavbě Radlické radiály.

V případě vnějšího Pražského okruhu podpoří dostavbu úseku 511 mezi D1 a Běchovicemi a v severní části chce začít hledat nejvhodnější trasu. „Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy,“ píše se v prohlášení. Stavba okruhu vyžaduje podle dokumentu spolupráci Prahy, městských částí, ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Středočeského kraje a jednotlivých obcí. Hlavní město jmenuje konkrétního koordinátora přípravy stavby.

Stržené trakční vedení v Praze zastavilo stovky vlaků. Některé nabíraly zpoždění, jiné ani nejely Číst článek

Speciální komise bude řešit parkování. Parkovací zóny se budou rozšiřovat a změní se jejich fungování. Přepracována bude parkovací aplikace, zlepšit se má informovanost lidí. S obchodními centry zamýšlí strany dojednat možnosti nočního parkování pro Pražany a změní uspořádání v ulicích tak, aby se zvýšil počet parkovacích míst. Dvě miliardy korun bude koalice investovat do stavby záchytných parkovišť P+R.

MHD přibydou stanice

V MHD bude nová rada města pokračovat v přípravách stavby metra D z Pankráce do Písnice. Rozšiřovat bude tramvajové tratě. „Zahájíme stavbu tramvajové tratě na Václavském náměstí a připravíme projednání tratě Vinohradská-Bolzanova, umožňující přestup na Hlavním nádraží,“ píše nová koalice. Stavět se má trať z Barrandova do Slivence, z Modřan na Libuš a pokračovat budou práce na prodloužení tratí na Dědinu.

Přibývat budou bezbariérové zastávky a stanice. Zpracována bude studie případného zavedení pouze nízkopodlažních tramvají. Investice půjdou do klimatizovaných a bezbariérových autobusů a zjednodušen má být tzv. odbavovací systém, aby bylo jízdné možné platit všude i kartou. Papírové kupony zůstanou společně s lítačkou zachovány.

Piráti a Praha Sobě chtějí koalici s TOP 09 a STAN, do primátorského křesla by rádi Hřib i Čižinský Číst článek

V plánu koalice je výstavba nových cyklostezek a lepší propojení těch současných, které na sebe na mnoha místech nenavazují, stejně tak jako jejich napojení na středočeské. V ulicích přibydou stojany na kola. Rozvoj cyklistiky bude řešit cyklokoordinátor.

Dobíjecí stanice elektromobilů

Piráti, PS a Spojené síly chtějí, aby Praha byla napojena novými vysokorychlostními tratěmi na evropskou síť. Společně s vedením Středočeského kraje vyjedná vyšší počet příměstských vlaků a stavbu tratí tam, kde chybí. „Jmenujeme koordinátora pro maximální urychlení výstavby železnice na letiště a do Kladna… Společně se Správou železniční dopravní cesty budeme budovat nové železniční zastávky,“ slibují politici.

Nová studie vznikne pro možný rozvoj trolejbusů, elektrobusů a autobusů na CNG či vodík. Koalice podpoří vybudování míst pro nabíjení elektromobilů v nově budovaných hromadných garážích.

Rekonstrukce pražských mostů

Při přípravě projektů budou sjednoceny projekty pro pěší, cyklisty, bezbariérových zastávek a opravy zastávek MHD. „Tyto investice jsou vynakládány s podobným cílem, obvykle však zohledňují pouze jednu skupinu,“ píše se v prohlášení. Na místech, kde chybí, vzniknou nové chodníky.

Praha má dlouhodobě problém se stavem mostů. Zvýšit se tak mají investice do oprav i údržby a zrekonstruován bude Libeňský most. Nové vedení města bude chtít mimo jiné postavit Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5, lávku přes Štvanici, lávku do Troje a připraví projekt lávky Vítkovská promenáda-Balabenka.