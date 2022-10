S hnutím ANO do vedení města nepůjdeme. Nová rada by mohla fungovat od ledna, říká Hlaváček

Vítězné koalici Spolu se v Praze nedaří sestavit novou městskou radu. Její vznik na vládním půdorysu komplikují neshody s Piráty. Jednání se podle svých slov snaží moderovat pražský lídr hnutí STAN Petr Hlaváček, který odmítá variantu vzniku koalice s hnutím ANO. „Několikrát jsme deklarovali, že si spolupráci s hnutím ANO na úrovni rady nedovedeme představit. To slovo držím a je to i převládající názor v hnutí STAN,“ říká pro iROZHLAS.cz Praha 11:33 27. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí STAN do magistrátní koalice s hnutím ANO nepůjde, tvrdí pražský lídr Starostů Petr Hlaváček | Zdroj: Profimedia

Blíží se jednání o koalici na pražském magistrátu nějakému řešení?

V úterý bylo jednání s kolegy z koalice Spolu a s Piráty. Kolegové Piráti vytvořili jakousi povolební alianci s Prahou sobě a kolegové ze Spolu v tuto chvíli preferují jednání na takzvaném vládním půdorysu. Takže k žádnému významnému posunu zatím nedošlo.

Říkáte, že Piráti mají svou povolební alianci s Prahou sobě, kterou chtějí prosadit do vedení města...

Tomu se pracovně říká širší koalice.

A koalice Spolu má zase své stanovisko.

Ano, kolegové ze Spolu se této variantě brání, ale pořád je to ještě jedna z variant. Je ale třeba vnímat, že Spolu je vítězem voleb a musí tak tato jednání vést. Situace by byla jiná, kdyby to dlouhodobě kolabovalo, ale v tom stavu zatím nejsme.

Vypadá to, že nemáte radost ze vzniku povolební aliance Pirátů a Prahy sobě.

Mám zásadu, že nekádruji ostatní partnery.

Je to ale prvek, který hraje v povolebních jednáních velkou roli. Jak to výsledná jednání ovlivňuje?

Ve vyjednávání musíte respektovat názor druhého. Nemůžete ho změnit. To je elementární pravidlo. Respektuji, že ta aliance vznikla. Nicméně vidím věci, které je třeba poměrně rychle začít dělat. I proto je v našem zájmu přispět co nejdříve k rozumné dohodě. Dobrá dohoda je každopádně lepší než rychlá dohoda. To jsou dva faktory těchto jednání.

Ale vaše jednání už jsou nejdelší za poslední čtyři volební období. To asi také není optimální?

Když jsme viděli volební výsledky, tak jsme hned věděli, že jakákoliv dohoda bude složitá.

Jak dlouho ještě budou jednání trvat?

Jak už jsem dříve uváděl, věřím tomu, že bude rada od ledna pracovat.

Takže ještě očekáváte dva měsíce vyjednávání?

Předpokládám, že ta jednání budou ještě náročná. Ustavující zastupitelstvo každopádně proběhne na začátku listopadu navzdory tomu, že nebudeme mít koaliční dohodu. Buď vznikne nová rada, nebo se ustanoví zastupitelstvo a stará rada bude pokračovat ve své funkci. Stará rada totiž odchází zvolením rady nové.

Jste pro variantu prosazovanou koalicí Spolu, nebo pro širší koalici s Prahou sobě?

Každá z těch verzí má své dopady – na počty jednotlivých mandátů a složitost koaliční dohody. Za mě je klíčové, aby ta koalice vydržela čtyři roky a opravdu odvedla nějakou práci pro Prahu. Takže jsem pro všechny verze, které budou dohodnuty, u kterých budou partneři držet slovo a fungovat podle koaliční smlouvy.

Bude to ale možné? Rozpory mezi Piráty a koalicí Spolu byly před volbami značné.

Je situace před volbami a je situace po volbách. Věci, které jsou ve městě potřeba – jako jsou nové byty, investice do všech druhů dopravy, ať už veřejné, nebo individuální, a to poměrně masivním způsobem. A stejně tak je potřeba i investovat do školství. A když si uvědomí všichni kolegové politici, že se to dohaduje na krátkou dobu čtyř let, tak bude podle mě i shoda to udělat.

Do vedení bez hnutí ANO

Počítáte, že budete součástí rady města, magistrátní koalice?

Všechny možnosti jsou otevřené. Můžeme skončit v opozici, to se nedá teď říct.

Opozice je také ve hře?

Když zvážíme všechny možné počty na sestavení snadné koalice, tak je těžké predikovat.

Dovedete si představit případnou spolupráci ve vedení města s hnutím ANO, kdybyste k tomu byli vyzváni koalicí Spolu?

Myslím si, že jakákoliv koalice by se ve vztahu k opozici měla chovat slušně. Ale v tuto chvíli si nějakou širší spolupráci s hnutím ANO za STAN nedovedu představit.

Takže kdyby ta varianta byla na stole, tak ji odmítnete?

V té situaci ještě nejsme. Na všechny apeluji, aby vydrželi se silnými nervy, a to je náš stávající postoj.

Ta varianta ale může nastat v případě, že se současná jednání nikam neposunou. Jak byste se v takovém případě zachovali?

Několikrát jsme deklarovali, že si spolupráci s hnutím ANO na úrovni rady nedovedeme představit. To slovo držím a je to i převládající názor v hnutí STAN.

Takže byste takto vzniklou koalici nepodpořili?

Ano, nepodpořili.

V Praze jste čekali dvouciferný výsledek. Nakonec jste získali jen 7,8 %. Jste s ním spokojení?

To je skvělý výsledek. V kontextu všech těch událostí nám důvěřuje stále spousta lidí.

A myslíte si, že s tímto výsledkem budete v případném vedení města schopní prosazovat svůj program?

Je za námi zodpovědná práce v rozvoji, životním prostředí… Myslím si, že v tomto se nemáme za co stydět a určitě jsme schopni v tom pokračovat.

Takže usilujete ve vedení města o oblasti životního prostředí a územního rozvoje?

Ano. Ale v různých debatách o koalici jsme jasně deklarovali, že jsme připraveni jednat třeba i o školství nebo jiné gesci. V tom cítíme významnou kompetenci.