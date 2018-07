Praha 1 vystaví cyklistům stopku koncem července. ‚Musíme osadit dopravní značení,‘ zní z TSK

Radnice Prahy 1 na konci května oznámila, že omezí jízdu cyklistů v centru metropole do začátku prázdninové turistické sezony. Ta už ale běží a lidé na kolech z centra nezmizeli. Mluvčí městské části Veronika Blažková serveru iROZHLAS.cz řekla, že nejdřív musí Technická správa komunikací rozmístit nové dopravní značení. To by podle mluvčí správy Barbory Liškové mělo být hotové do konce července. Praha 10:01 10. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Mabel Amber | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Jako Praha 1 jsme rozhodli, aby omezení začalo platit od začátku turistické sezony,“ řekla Blažková.

Nyní podle ní vše závisí na tom, kdy se podaří rozmístit značky. „Není jednoduché všechno osadit tak, aby platily všechny objízdné trasy a omezení. Věříme, že na tom Technická správa komunikací pracuje, aby to bylo co nejdříve,“ připomíná.

Podle mluvčí správy komunikací Liškové vše běží. „Byla již udělaná obousměrná úprava v ulici Jungmannova a postupně se osazují další lokality. Jedná se o desítky úprav na stávajícím dopravním značení i změny dopravního značení na některých místech. Nebudou to jenom tabule na úpravu zón, ale samozřejmě i směrové tabule pro cyklisty - takové ty žluté značky - a vodorovné dopravní značení,“ vysvětlila serveru iROZHLAS.cz.

Komplikace přináší počasí. „Realizujeme to postupně tak, jak nám to dovolí dopravní situace v místě a klimatické podmínky, protože příkladně vodorovné dopravní značení se nedá realizovat, pokud by hrozil déšť nebo mělo pršet, a také tam, kde je velká koncentrace lidí, tak aby si nezničili obuv a nám nezničili vodorovné dopravní značení, které se tam postupně realizuje,“ přiblížila mluvčí s tím, že předpokládaný termín „ukončení je do konce července“.

Ohrožení chodců, nebo cyklistů?

Zákaz pohybu na kolech se má mezi 10.00 a 17.00 týkat pěších zón zejména kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí.

Cyklisté podle Prahy 1 ohrožují chodce. Radnici kvůli omezení zažaloval cyklistický spolek Automat, a to společně s dalšími dvěma navrhovateli. Argumentovali tím, že by omezení kol ohrozilo zdraví cyklistů, a to kvůli velkému dopravnímu zatížení například Vodičkovy ulice, kudy má objízdná trasa mimo jiné vést. Ve Vodičkově či Lazarské ulici také podle nich bude docházet ke zdržení tramvají.

Žádali proto o vydání předběžného opatření, což ale soud koncem května zamítl. Přiklonil se k názoru radnice Prahy 1, podle níž mohou cyklisté v daných oblastech a časech kolo vést.

Objízdné trasy navíc podle odůvodnění soudu už cyklisté využívají a jejich případné větší množství neznamená automaticky ohrožení.