Svého vítěze zná už před volbami šest městských částí Prahy. Přihlásil se v nich pouze jeden subjekt

Stejně jako před čtyřmi lety v Březiněvsi kandiduje jen sdružení Občané pro Březiněves, v Královicích Sdružení pro Královice, v další městské části Sdružení Lochkov 2018 a v Lysolajích kandidátka politického hnutí Starostové a nezávislí. V Nedvězí v roce 2014 kandidovalo pouze hnutí Pro Prahu, letos tam kandidátku podalo jen Sdružení nezávislých kandidátů Nedvězí.

K pěti městským částem, kde byla i v roce 2014 pouze jedna kandidátka, letos přibyly Benice. Tam kandiduje pouze sdružení nezávislých kandidátů Benice - místo pro spokojený život, které tam v minulých volbách upřednostnilo více voličů než hnutí ANO.

Před čtyřmi lety bylo už před volbami jasno také v Křeslicích a Přední Kopanině, kde budou letos voliči vybírat ze dvou kandidátních listin.

Volebním lídrem ANO v Praze bude Stuchlík, rozhodlo vedení hnutí. Druhý na kandidátce bude Nacher Číst článek

Nejvíce kandidátek podala ODS

Ve většině městských částí se proti minulým volbám snížil počet subjektů, které podaly kandidátní listinu. Z 51 městských částí, ze kterých byly získány informace o počtu kandidátek, bylo proti roku 2014 podáno méně kandidátek ve 30 z nich.

Největší rozdíl je ve velkých městských částech, například v Praze 1, Praze 5, Praze 6, Praze 7, Praze 13, kde letos úřad eviduje o pět kandidátek méně. V 15 městských částech je počet stejný a pouze v šesti se zvýšil o jednu kandidátní listinu.

Nejvíce samostatných či koaličních kandidátek podala ODS. Občanští demokraté chtějí kandidovat ve 36 ze 47 městských částí, které seznam přihlášených kandidátek poskytly. Některé úřady do potvrzení registrace odmítly názvy kandidujících subjektů sdělit.

Starostové a nezávislí budou kandidovat minimálně ve 27 městských částech. TOP 09 minimálně ve 26 městských částech, hnutí ANO a sociální demokraté ve 25 a lidovci ve 22, Piráti v 18, komunisté v 18, Zelení v 16 a SPD ve 13.

Zatímco hnutí ANO a SPD postavily samostatné kandidátky a ze zjištěných městských částí nekandidují nikde v koalici, koaličního partnera velmi často vyhledali lidovci, Zelení a Starostové a nezávislí. Tyto subjekty jsou si častým předvolebním koaličním partnerem.

TOP 09 často kandiduje s KDU-ČSL nebo Starosty. Piráti mnohdy vytvořili společnou kandidátky se Zelenými nebo lidovci. ODS si v některých městských částech vybrala za koaličního partnera Svobodné.

Kandidátní listiny mohly strany podat do úterních 16:00, do 18. srpna úřad rozhodne o jejich registraci k podzimním komunálním volbám. Uskuteční se 5. a 6. října s volbami do Senátu.