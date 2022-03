OBRAZEM: V pražském Kongresovém centru začalo fungovat nonstop centrum pro ukrajinské uprchlíky

Na cizinecké policii či v asistenčních centrech se ve čtvrtek zaregistrovalo 8400 lidí prchajících před válkou na Ukrajině, od začátku ruské invaze se českým úřadům ohlásilo přes 33 000 lidí. Ministerstvo vnitra udělilo ve čtvrtek 8309 speciálních víz určených pro lidi zasažené invazí, celkem tato víza zatím získalo téměř 22 000 uprchlíků.

Vláda chystá změny zákonů, které mají situaci Ukrajinců prchajících před válkou do Česka usnadnit. Uprchlíci by mohli dostávat humanitární dávku 5000 korun, a to i opakovaně. Domácnosti, které běžence ubytovaly, by mohly získat od státu příspěvek na náklady, a to 1000 korun na ubytovanou osobu měsíčně, nejvýš ale 5000 Kč.

Pokračuje i masivní humanitární pomoc nevládních organizací, které na finančních sbírkách už dohromady vybraly přes miliardu korun a částka stále roste. Stát poslal na Ukrajinu 22 cisteren s naftou a benzinem za 30 milionů korun.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček varoval před možným vykořisťováním příchozích Ukrajinců a také před samozvanými sankcemi jednotlivců vůči Rusům žijícím v Česku.