‚Nápor přesahuje naše možnosti‘. Pražské centrum pro uprchlíky je přehlceno, vyhlásilo stop stav

Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky v Kongresovém centru kvůli množství lidí zastavilo na 24 hodin přijímání dalších žadatelů, sdělila v pondělí mluvčí hasičského sboru Pavla Jakoubková. Hasiči podle ní vypravili čtyři autobusy s uprchlíky do dalších krajských center, dva míří do Jihomoravského kraje, jeden do Kutné Hory a jeden do Liberce. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) o tom bude jednat s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN).

Praha 13:57 7. 3. 2022 (Aktualizováno: 14:08 7. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít