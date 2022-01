Snažíte se vzbudit nenávist, zjistěte si fakta, reaguje Hrad na dopis proti policejním kontrolám

Prezidentská kancelář reagovala na další otevřený dopis senátora Jiřího Růžičky (TOP 09) a poslance Jana Laciny (STAN). Politici v něm už potřetí vyzývají prezidenta k ukončení policejních kontrol před vstupem do Pražského hradu. Podle hradní kanceláře má ale kontroly na starosti policie, Hrad o nich rozhodovat nemůže. Signatáře dopisu obvinila z šíření dezinformací. A označil je za „neúspěšné účastníky pokusu o puč proti prezidentu republiky“. Praha 17:23 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít kontroly na Pražském hradě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Obracíme se tedy na vás tímto dopisem už potřetí, a to s výzvou, abyste znovu oslovil příslušné bezpečnostní složky k prověření, zda jsou další plošné kontroly všech příchozích návštěvníků areálu Pražského hradu opravdu nutné. Nám se podle všech dostupných informací, kterými jako členové obou komor Parlamentu České republiky disponujeme, jeví, že nikoli,“ píší oba politici v otevřeném dopise prezidentovi.

Podmínka a pokuta za vyvěšení červených trenek na Hradě platí, rozhodl odvolací soud Číst článek

Podle signatářů dopisu byly kontroly zavedeny v roce 2016, a to po vyvěšení červených trenýrek místo prezidentské zástavy. Za akcí stála umělecká skupina Ztohoven. Oba politici ale událost nechápou jako teroristický čin.

Za ten považují pouze výbuch ve Vrběticích v roce 2014, za který mohli dva agenti ruské rozvědky GRU. Kvůli němu také došlo letos na jaře k vyhoštění většiny personálu ambasády Ruské federace v České republice. Upozorňují ale, že od té doby na území Česka k žádné podobné události nedošlo.

‚Zjistěte si fakta‘

Prezidentská kancelář oba poslance obvinila ze šíření dezinformací. Podle Hradu má totiž bezpečnostní kontroly na starost policie, a to na základě vlastní analýzy rizik z května 2021.

Na Pražském hradě obnovili po měsíci kontroly u vstupu. ‚Kvůli bezpečnostní situaci,‘ vysvětluje policie Číst článek

Proti rozhodnutí policie se pak Hrad nechce nijak stavět. „Nelze očekávat, že Kancelář prezidenta republiky bude vůči Policii ČR, jejíž práce si váží, postupovat jinak než konstruktivně a s pochopením pro její úkoly. Pouze v souladu a dobré spolupráci všech státních institucí je možno zajistit bezpečnost naší nejvýznamnější národní kulturní památky,“ píše ve svém stanovisku s tím, že se kancelář v nutnosti opatření s policií neshoduje.

Server iROZHLAS.cz proto oslovil s žádostí o vyjádření také policii. Ta ale situaci zatím nechtěla komentovat. Podle policejního mluvčího Ondřeje Moravčíka konkrétní vyjádření teprve připravuje.

Naopak senátor Jiří Růžička (TOP09) s prohlášením Hradu nesouhlasí. „Samozřejmě víme, že se opírají o vyjádření bezpečnostních složek, které o kontrolách rozhodují. Ale nepochybuji, že v tomto je ze strany Pražského hradu vyvíjen nátlak. Museli bychom mít krátkou paměť, abychom si všichni nepamatovali, že to, co se na Hradě odehrává, se děje od doby, kdy se tam objevily červené trenýrky. Do té doby neměl nikdo nejmenší chuť a zájem tam nějaké kontroly dělat," reagoval senátor.

Účastníci pokusu o puč

Podle Hradní kanceláře jsou oba signatáři dopisu „neúspěšní účastníci pokusu o puč vůči prezidentu republiky v době jeho nemoci“. V prohlášení je pak vyzvala, aby „při výběru dalších témat útoků vůči prezidentovi brali v potaz fakta, a nikoli pouze snahu o vlastní zviditelňování v médiích a na sociálních sítích.“

Sněmovna a Senát si před aktivací článku 66 vyžádají nové stanovisko nemocnice k Zemanově stavu Číst článek

Senátor Růžička ale podobné prohlášení považuje za arogantní. Podle něj se nezakládá na pravdě. „Tohle je pro mě přesně ukázka toho, jak oni dezinformují a zkreslují situaci. Nazývat to pokusem o puč je prostě hodně laciné a hodné výkřiků na nejspodnějších patrech sociálních sítí,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Jak dodává, o žádný pokus o puč – jak o něm mluví Hrad – nešlo. „My jsme se o žádný puč nepokoušeli. Pouze jsme říkali, že v době, kdy prezident nemohl vykonávat svou funkci – a to se prokázalo – není od věci, začít se bavit o článku 66 Ústavy. Ten jasně mluví o tom, že když prezident není schopný vykonávat své povinnosti, je potřeba ho aktivovat. Bylo po volbách, bylo potřeba jmenovat novou vládu a prezident musel jednat," vysvětlil Růžička. Doplnil ale, že sám další reakci na vyjádření Hradu s poslancem Lacinou nechystá.

Kontroly u vstupu do Hradu byly zavedeny v létě 2016. Podle kritiků jsou opatření zbytečná a zejména v počátcích způsobovala před vstupem do Hradu dlouhé fronty. Lidé totiž museli procházet bezpečnostními rámy a policisté jim kontrolovali i zavazadla.