Praha doporučuje prodloužit podzimní prázdniny o dva dny, mají zabránit šíření koronaviru

Vedení Prahy vyzvalo radnice a základní školy, aby daly dětem příští týden v pondělí a úterý ředitelské volno. Důvodem je zvyšující se počet školáků nakažených covidem-19. Děti by tak spolu s podzimními prázdninami zůstaly doma celý týden. Město vyzvalo ministerstvo zdravotnictví, aby opět zavedlo testování dětí. Cílem je zabránit tomu, aby musel být vyhlášen lockdown jako v loňském školním roce. Praha 19:36 20. října 2021

Město zároveň zvažuje úpravu výuky pro třídy v karanténě, aby mohly zůstat ve škole. Výuka by se posunula tak, aby se děti nepotkávaly s ostatními třídami. Ve hře je i opětovné vyslání mobilních očkovacích týmů do škol. Novinářům to ve středu řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti), radní Vít Šimral (Piráti) a pražská hlavní hygienička Zdeňka Jágrová.

„Nemocnost u školních dětí velmi rychle stoupá. Když tady mám sedmidenní počty, tak děti ve věkové skupině 12 až 15 let mají nemocnost 379 na 100 000, ale hlavně je tam vzestup o 136 procent. V úterý to bylo o 98 procent. Děti ve věku šest až 11 mají nemocnost o něco nižší, to znamená 352 na 100 000, vzestup nemocnosti o 40 procent," řekla Jágrová.

Kvůli stoupajícím číslům vyzvalo vedení města zřizovatele škol, tedy městské části, aby v příštím týdnu vyhlásili ředitelské volno, a prodloužili tak prázdniny. „Po konzultaci s hygienou jsme se rozhodli vyzvat zřizovatele, aby vyhodnotili nemocnost a na základě dat se rozhodli, zda by v pondělí a úterý eventuálně přistoupili ke dvěma dnům ředitelského volna. Nechceme přihlížet tomu, že děti by musely zůstat delší dobu doma,“ řekl Hřib.

Úprava systému výuky?

Podle Šimrala nebudou vyhlašovat volno ve všech pražských školách. Podle posledních zjištění magistrátu by se to týkalo asi stovky škol. „Nyní je to podle mého odhadu asi 150 škol. Tam, kde už nějaká nákaza je, tak tam k tomu nejspíše dojde,“ řekl Šimral. Interval, kdy by se děti ve školách nepotkaly až devět dní by podle Jágrové pomohl. Hygienici vědí, že počty nakažených budou v dalších týdnech a měsících stoupat. Proto je podle Jágrové nutné srazit výchozí pozici na co nejnižší číslo.

Ve hře je rovněž úprava systému výuky u tříd, kde se nákaza objeví. Podle hygieniků a magistrátu by mohlo zůstat doma pouze nemocné dítě a ty s negativním testem by chodily do školy. Jejich výuka by ale byla posunuta tak, aby se nekryla s ostatními třídami. Děti by tak začínaly v jinou hodinu a v jiných časech by měly přestávky. Vyhnuly by se tak setkání s ostatními třídami.

Město podporuje znovuzavedení plošného testování dětí, jako tomu bylo na začátku školního roku. Podle Šimrala registruje magistrát zájem 18 z celkových 57 městských částí. „Některé mají z jara nasmlouvané laboratoře, aby mohly spustit PCR testování,“ uvedl.

Náklady na plošné PCR testování ale město není schopno uhradit. Vyzvalo proto ministerstvo zdravotnictví, aby navýšilo kvótu na testování dětí. Jedna vlna testování by město přišla u PCR testů na 15 milionů a u antigenních by to byly dva miliony.

Souhlasy i nesouhlasy

Některé radnice výzvu magistrátu vyslyší. Mezi nimi například Prahy 7 a 13. Plošné dobrovolné testování zvažuje Praha 6. „A to v režimu, který platil v závěru předchozího školního roku: na 13 ZŠ školách by se testovalo PCR testy s metodou tzv. poolování, dvě školy by využily antigenní testování. Testy by byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění,“ sdělil mluvčí Jiří Hannich.

Naopak volno školám nedoporučí Praha 5. „S ohledem na velmi nízký záchyt onemocnění ve školských zařízeních v Praze 5 výzvu nezvažujeme. Aktuálně máme v karanténě tři třídy ve všech školských zařízeních,“ uvedl mluvčí Stanislav Brunclík.

V případě učitelů město apeluje na to, aby se nechali očkovat. Jágrová řekla, že je nyní očkováno asi 60 procent učitelů a školského personálu. „Záhodno by bylo víc,“ řekla. Magistrát proto zvažuje vyslat do škol mobilní týmy, u kterých by se mohli učitelé nechat očkovat. „Stává se, že neočkovaný učitel prošel během jednoho dne několik tříd a všechny je poslal do karantény. To je to, čemu bychom se chtěli vyhnout,“ dodal Šimral.