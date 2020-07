Šéfka pražské hygieny: Žluté označení není přesné, metropole se podle kritérií semaforu posuzovat nedá

V Praze přibylo v úterý 101 nově nakažených - vůbec nejvíce od začátku epidemie. Hygienici v hlavním městě zatím ponechávají povinné nošení roušek v metru a v lékárnách či v nemocnicích, ovšem podle šéfky pražské hygieny Zdeňky Jágrové již probíhá debata o případném zpřísnění opatření pro podzimní měsíce. V rozhovoru pro Radiožurnál také zdůraznila, že hlavní město by mělo být v systému semaforu posuzování odlišné od zbytku republiky. Praha 10:45 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle semaforu ministerstva zdravotnictví je Praha rizikovou oblastí | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kde se vzalo 101 nových případů a kde jsou tedy ohniska v hlavním městě?

Stále probíhá dohlašování případů z klastru Techtle Mechtle, kde máme hlášeno zatím 158 případů - 92 přímých účastníků, ostatní jsou jejich kontakty. Akce se účastnilo mnoho mladých lidí, kteří se věnují sportovním aktivitám jako hobby nebo profesionálně – jsou tam florbalisté, fotbalisté a další sportovci. Máme hlášeny i případy z příměstských táborů, u jednoho došlo k 19 onemocněním. Hlášeny jsou i tábory mimo Prahu, kterého se ale účastnily děti z Prahy - tam máme potvrzených 80 kontaktů z tábora v Jižních Čechách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ředitelkou pražské hygieny Zdeňkou Jágrovou o epidemiologické situaci v hlavním městě

Máme také ojedinělé výskyty, například v domově pro seniory, kde onemocněli tři zaměstnanci a tři klienti. Stále se ale s komunitním přenosem držíme do 20 procent celkového počtu hlášených. Většina má tak známý zdroj nákazy.

Semafor, podle kterého se určuje riziko nákazy v regionech, by tak Praze přiřkl žlutou barvu. Vidíte to stejně?

Určitě ne. Semafor je jistě vodítko a osnovou, jak konat, nicméně všechna větší města nelze porovnávat stejnými kritérii s ostatními. Není možné, aby se porovnávala Praha s Pelhřimovem, jde o diametrálně odlišnou skutečnost. Údaje ze semaforu nejsou určeny pro Prahu, která se parametrům vymyká a musí se hodnotit jinak. Proto jsme také nepřistoupili k zákazu návštěv, nic by neřešil. Máme kontakty úplně odjinud, nejsou tam žádní zdravotníci ani nákaza ve zdravotnickém zařízení. Pokud se bude situace takto vyvíjet i dál, možná budeme muset zpřísnit nošení roušek. Rozhodně ale není důvodem zavírat nemocnice a dělat opatření jako je tomu v jiných krajích.

Nemocnice otestují 15 000 lidí denně, plánuje Vojtěch. Potřebné vybavení bude stát miliony Číst článek

Ve středu se sejdete s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO), řeč by měla přijít i na chytrou karanténu. Jak funguje v Praze?

Funguje, využíváme ji, ale ne tak, jak bychom měli. Někdy není uživatelský úplně přátelská. Ale protože se situace stále zlepšuje a za poslední měsíce se udělalo spoustu práce v softwarovém vybavení, ty zásadní věci už využíváme. Pokud situace dojde do monstrózních rozměrů, tímhle způsobem se už nedá jít a bylo by nutné využít systémy jako eRouška nebo SMS zprávy, ale to není na pořadu dnešního dne.

Říkala jste, že zvažujete případné nošení roušek v Praze. Počítáte při zhoršení situace v hlavním městě s přísnějšími opatřeními?

Určitě. Od začátku avizujeme, že jakmile se změní klimatické podmínky a situace bude i nadále stejná, budeme trvat na tom, aby bylo nošení roušek i ve všech druzích městské hromadné dopravy. Připravujeme také nošení roušek ve vnitřních prostorách veřejných budov.