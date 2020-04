V Praze naplnili kapacitu testů u dospělých a seniorů. Stále chybí vzorky od nezletilých do 18 let

V Praze byla v sobotu odpoledne naplněna kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči covid-19 i u dospělých ve věku 18 až 39 let. Už dopoledne byla kapacita naplněna u dospělých v kategorii 40 až 59 let a v kategorii 60 až 89 let. Testovat se tak budou v dalších dnech pouze děti a mladiství v Kateřinské zahradě. Praha 19:32 25. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve frontách budou od neděle stát pouze děti se svými zákonnými zástupci | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Do sobotních 17.00 hodin bylo v Praze otestováno 232 dětí. Řekla to mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková.

„Nyní nově nepotřebujeme testované ve věku 18 až 39 let. Už i tato kohorta je naplněná, nyní potřebujeme otestovat děti a mladistvé do 17 let věku včetně, které tímto prosíme, aby se s rodiči dostavili,“ řekla kolem 14.30 mluvčí Klusáková.

Fronty se v sobotu tvořily od šesté hodiny ráno. Lidem se rozdala pořadová čísla, aby organizátoři zamezili dlouhému čekání. Osoby s vyšším pořadovým číslem se tak mohly dostavit až v pozdějších hodinách. Na informaci, že už mnozí lidé, kteří dorazili v pozdějších hodinách, nebudou testováni, protože kapacita testování v rámci studie kolektivní imunity už byla naplněná, reagovali zájemci o testování s klidem, uvedla Klusáková.

„Organizátoři studie dnes (v sobotu) po naplnění dospělých testovaných kohort rozhodli o uzavření stanů v Praze na náměstí Míru a v Zítkových sadech u Palackého náměstí, a to od zítřka,“ řekla po 16.00 mluvčí Klusáková. Od neděle tak bude v hlavním městě fungovat jen odběrové místo pro testování dětí a mladistvých v Kateřinské zahradě poblíž Karlova náměstí. Nově bude otevřeno již od 10.00 do 20.00 jako dosud.

V Praze do sobotní 17. hodiny zdravotníci otestovali 232 dětí. „Nárůst návštěvnosti dětí v Kateřinské zahradě oproti pátku je znát. Ale rozprostřeli jsme fronty tak, aby nikde dlouho nečekaly. Ačkoliv fronta je stálá a výrazně se nezmenšuje, tempo odběrů je vysoké, takže děti a mladiství se svými rodinami čekají v průměru půl hodiny,“ řekla Klusáková.

Mluvčí doplnila, že v sobotu mimořádně byly děti otestovány i na testovacích místech v Zítkových sadech a na náměstí Míru. Do Zítkových sadů přišlo do 17.00 na test 32 dětí a mladistvých a na náměstí Míru 65 osob mladších 18 let. V Kateřinské zahradě bylo do dnešní 17. hodiny otestováno 135 dětí.

Nezletilí, kteří se chtějí do studie zapojit, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem. Ten za ně na místě testování podepisuje informovaný souhlas, doplnila Klusáková.

Testování v Praze zajišťuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Armáda České republiky.

Další testovací místa jsou v Brně, v Litoměřicích a také v Olomouci, Uničově a Litovli. Poslední dvě zmíněné lokality byly na začátku epidemie dva týdny uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených.

