V Praze je kvůli nouzovému stavu bezpečněji. Kriminalita v některých částech klesla až o 50 procent

Praha je během výjimečných opatřeních české vlády bezpečnější než za běžného režimu. V některých pražských čtvrtích klesla v posledních 14 dnech kriminalita až o 50 procent. „V ulicích jsou policisté více vidět. Navíc i obyčejný člověk si nyní všímá, co dělají lidé okolo něj," řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Odmítla tak spekulace obyvatel města, kteří na sociálních sítích varují, že zloději využívají stávající situace. Praha 7:05 27. března 2020

„Nemůžou vybílit byt, tak co jiného. Zasáhlo to i jejich profesi,“ napsal k fotografii vykradeného auta jeden ze členů facebookové skupiny Praha 3 Žižkov – Mí(ě)sto, kde žijeme sdružující obyvatele této části Prahy.

„Všechno je zavřené, tak jim zbývají jen auta,“ dodal další a shodl se s ostatními, že by se situací měla policie „konečně něco udělat“.

Na sociálních sítích se po vyhlášení nouzového stavu šíří zvěsti o narůstající kriminalitě. Současná situace tomu podle vyjádření některých Pražanů, které kolují na internetu, nahrává. Policisté ale něco takového odmítají.

„Je to zcela naopak. Po celé Praze evidujeme za posledních 14 dní úbytek protiprávního jednání,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová v reakci na dotaz, zda policisté od vyhlášení nouzového stavu evidují nárůst kriminality, konkrétně případů vykradených aut.

„Co se týče čísel, tak v některých částech města se jedná o pokles o desítky procent, “ dodala.

Policisté vycházejí aktuálně z hrubých čísel předběžných srovnání, kompletní data budou mít k dispozici až na konci měsíce a poté je bude třeba ještě vyhodnotit. Trend je ale podle Kropáčové od 12. března, kdy vláda nouzový stav vyhlásila, jasný – kriminalita klesá.

Pokles o 50 procent

„Po městě se pohybuje méně lidí, policisté jsou tak v ulicích více vidět. Zároveň nižší pohyb osob po ulicích znamená také to, že i obyčejní lidé si více všímají, co dělají ostatní,“ řekla Kropáčová ke konkrétním jevům, které podle policie za nárazovým klesnutím kriminality stojí.

Příspěvek ve facebookové skupině Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme.

Mezi zmíněné městské části, kde míra kriminality klesla za poslední dva týdny nejvýrazněji, patří právě i Praha 3. „Pokud jde o tuto městskou část, tak podle místních kolegů jde až o padesátiprocentní pokles,“ řekla Kropáčová k situaci v okolí Žižkova.

„Kvůli opatřením vlády jsou lidé doma, nemají tolik běžných starostí jako obvykle, a možná si tak víc všímají věcí, které se kolem nic dějí. Přesto jde opravdu jen o dojem, v celé Praze kriminalita klesla,“ dodala pak k tomu, proč se podle policistů na sociálních sítí šíří, že se množí krádeže.

Bagatelní činnost

Ke spekulacím ohledně práce českých policistů a možného nárůstu počtu přečinů a zločinů přispěl policejní prezident Jan Švejdar. Ten v neděli 15. března uvedl, že policisté omezí po dobu výjimečných opatření bagatelní činnost, například silniční kontroly.

Policejní prezidium později pro iROZHLAS.cz odmítlo, že by policisté na podobné činnosti zcela rezignovali.

Nouzový stav zároveň přinesl přísnější tresty za drobnou kriminalitu. Do té se řadí právě například krádeže. Za krádež v obchodě tak může pachatel do vězení až na osm let, standardně je horní hranice trestu nastavena na dvou letech.

Spolu s policisty se po pražských ulicích i v době nouzového stavu stejně jako jindy pohybují také strážníci městské policie. Ti mají například na starost kontrolu dodržování nařízení o zakrytí úst a nosu na veřejnosti.

K úternímu odpoledni strážníci evidovali 4912 případů porušení nařízení, necelou polovinu z nich u cestujících v hromadné dopravě.