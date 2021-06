Varovné signály z Prahy: covid-19 se přenáší zejména v rámci rodin, hlavní město se potýká s deltou

Stejně jako na začátku roku i teď data z Prahy ukazují, že je třeba dávat si na pandemii pozor. To ostatně ve středu poznamenal také premiér Andrej Babiš (ANO). V hlavním městě se momentálně koronavirus šíří zejména u náctiletých a mladých do 29 let. Důvodem je podle pražské hygienické stanice i epidemiologa Romana Chlíbka zejména nízká proočkovanost této části populace. Zároveň ale přípouští, že v hlavním městě se začíná šířit i mutace delta. Praha 19:14 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít turisté, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Celkově je zatím nadále možné epidemiologickou situaci v Praze hodnotit jako klidnou, nicméně počet onemocnění mírně narůstá,“ popsala v tiskové zprávě pražská hygienická stanice.

I malý nárůst nebo stagnace ale může být podle epidemiologa, vakcinologa a člena poradní skupiny ministerstva zdravotnictví Romana Chlíbka „varovným znamením.“ „Je to nepříjemný ukazatel, který bychom neměli zlehčovat,“ řekl pro server iROZHLAS.cz

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek dokonce ve středu zmínil, že Praha je jako minulé léto „předskokanem dalších změn.“

Podle statistiků se pak koronavirus v hlavním městě a okolí šíří zejména mezi mladými lidmi. Ve věkové kategorii 16 až 19 let se od minulého týdně zvedl počet nakažených o 72 %, u lidí od 20 do 29 let potom o 10 %. Podobný trend se ukazuje i ve Středočeském kraji, u náctiletých statistici pozorují nárůst 124 %.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je podle pražské hygienické stanice u lidí, kterým je 16 až 19 let, 58,2 nakažených. Ve skupině 20 - 29 let je výskyt 62,8 na 100 tisíc obyvatel.

Společně s počty nakažených potom roste v Praze i reprodukční číslo. V pondělí bylo na hodnotě 1,21, o den později už se dostalo na hodnotu 1,37. „Reprodukční číslo není to podstatné, nemá velkou vypovídající hodnotu. Nešikovně se to používá na hodnocení aktivity epidemie,“ zmínil Chlíbek.

Co způsobuje nárůst?

Proč? Jednoznačný důvod podle odborníků není možné určit. „Jsou nejméně očkovaní,“ zmínil jeden z nich epidemiolog Chlíbek.

„Zájem o očkování v této kategorii je zatím nejnižší. Další důvod je, že po rozvolnění a uvolnění má právě tato skupina nejvíce aktivit. Myslím, že jejich vzájemný kontakt a pohyb je daleko intenzivnější, a proto se to snadněji přenáší. Nedělám si iluze, že dodržují všechna opatření,“ dodal.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová potom redakci napsala, že za zvyšující se počty nakažených může „větší kumulace osob a tím i zvýšené mobility osob směřujících do Prahy.“

„Je to nepochybně i otázka zahraničí, protože delta mutace je hodně spojená s cestováním a zavlečením ze zahraničních zemí,“ potvrdil Chlíbek. Vliv podle něj může mít i návrat zaměstnanců z home officů.

Právě návrat turistů ale podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) vláda podceňuje. „Momentálně není úplně dobře vyřešený formulář pro cestující do České republiky. Místo karantény uvádějí jenom jako Prahu, což hygieně znemožňuje efektivní fungování,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz.

Faktor delta

Pražská hygienická stanice nicméně připustila, že v Praze se začaly šířit také varianty koronaviru. „Podíl těchto mutací na celkovém výskytu onemocnění postupně stoupá,“ píše se v tiskové zprávě. Objevuje se tu i variace koronaviru delta (dříve známá jako indická), která je asi o polovinu nakažlivější. Přesné počty nicméně hygienici neuvedli, pouze napsali, že „její podíl na postupně mírně rostoucím počtu onemocnění existuje.“

Server iROZHLAS.cz proto požádal o data týkající se mutací ministerstvo zdravotnictví. To ale do vydání článků údaje neposlalo.

„Je jisté, že varianta delta tady je, že se šíří a vsadil bych se, že je to důvod, proč nám stagnuje pokles, protože ta situace je velice podobná, jako když se tady na přelomu roku začínala šířit britská mutace,“ popsal Hřib.

Podle primátora je problém v tom, že Česko nedostatečně sekvenuje odebrané vzorky. A to kritizuje i jeho stranická kolegyně a členka poslaneckého výboru pro zdravotnictví Olga Richterová.

Jednotná metodika?

Všechny pozitivní vzorky v Česku by nicméně od 1. července měly projít tzv. diskriminačním PCR testováním, které také umí odhalit varianty koronaviru. Sekvenace pak podezření potvrdí s jistotou.

Hygienické stanice ale podle Richterové nemají manuál, podle kterého by mohly postupovat v případě, že toto testování mutaci odhalí. „Čísla v jednotlivých městech jsou naštěstí stále nízká, ale od toho jak důsledně a kvalitně bude napsaná metodika se odvine, jestli se případně zase covid-19 rozšíří, nebo jestli se ho podaří udržet pod kontrolou,“ řekla. „Není v pořádku, když na výboru jen zazní, že se jím věnují víc,“ dodala.

Praha proto už v minulém týdnu apelovala na resort pod vedením ministra Adama Vojtěcha (za ANO), aby nerušil zavedené opatření jako například respirátory v městské hromadné dopravě. Magistrát pak naléhá také na to, aby se lidé nechali očkovat.

„Máme omezené možnosti, protože nejsme ve stavu nouze. Primární režie je teď na straně ministerstva zdravotnictví, potažmo hygieny,“ dodal primátor.

Ministerstvo podle Štěpanyové situaci průběžně vyhodnocuje. „Pokud bychom měli indicie, že může dojít ke zhoršení situace, budeme na to reagovat,“ napsala. Prozatím vláda od čtvrtka zpřísnila podmínky návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy. Hygienické stanice se pak podle ní budou více zaměřovat na kontroly lidí, kteří se do Česka vrací. Ministr Vojtěch ve středu zmínil, že lokální opatření pro Prahu zatím nejsou.