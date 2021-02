Na cestování mezi městskými částmi v Praze nebude potřeba žádný doklad. Hřiště zůstanou otevřená

Pražané nebudou muset mít při cestě do práce či na nákup z jedné městské části do druhé žádný doklad nebo čestné prohlášení. Omezení se netýkají ani dětských hřišť, která zůstanou otevřená. Restrikce ale platí například pro noční venčení psů. V sobotu to řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Vláda v pátek na svém jednání výrazně omezila zejména volný pohyb osob. Praha je zároveň krajem i obcí a dělí se na 57 městských částí. Praha 13:36 27. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čekárna v hale autobusového nádraží. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mezi městskými částmi je možné bez dalšího dokladu cestovat například do zaměstnání, k lékaři nebo na nákup. Ovšem i v rámci Prahy platí omezení, například venčení psů v noci jen do vzdálenosti 500 metrů,“ uvedl v sobotu Hofman.

Možná není v rámci hlavního města ani návštěva příbuzných, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb a podobných záležitostí.

Hlavní město Praha

@PrahaEU Praha se bere jako jeden okres, od pondělí 1. března bude možné jezdit mezi městskými částmi, a to např. do práce, do obchodů nebo k lékaři.



Praktické otázky a odpovědi na bit.ly/CestovaniMeziO…. 8 32

Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5.00 do 21.00, a to pouze po území obce, nikoli okresu. Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Naopak zavírat se nebudou dětská hřiště. „Věříme, že jsou Pražané dostatečně rozumní a i při hlídání svých dětí budou dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy a nosit respirátory. Děti nemůžou pořád jen sedět doma a potřebují pohyb na čerstvém vzduchu,“ uvedl na svém twitterovém účtu pražský radní pro školství Vít Šimral (Piráti).

Zdeněk Hřib

@ZdenekHrib Celá Praha je v rámci nových opatření vnímaná jako jeden okres, takže za prací, na vycházku nebo zaběhat si můžete napříč městskými částmi bez nutnosti to dokládat. Pozor, je ale zakázáno navštěvovat příbuzné i v rámci okresu, pokud bydlíte odděleně a nejedná se o nutnou pomoc. 13 234

Vláda kvůli koronavirové pandemii od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob.