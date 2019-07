Technická správa uzavřela pražský lanový most. Bude zkoumat jeho slabá místa

Půl hodiny před sobotním polednem začala uzavírka lanového mostu na Jižní spojce v Praze. Technická správa komunikací ho uzavřela pro veškerou dopravu kvůli zátěžovým testům nutným pro jeho opravu. Most bude uzavřen do nedělních 14.00. Objízdná trasa vede obousměrně Švehlovou a Průmyslovou ulicí, řidiči by si ale podle technické správy měli najít i jiné objízdné trasy a úseku se úplně vyhnout.

