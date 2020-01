Na Lennonově zdi se i po zákazu objevují nové nápisy. Situace se ale podle vlastníků zlepšila

Na slavné Lennonově zdi v centru Prahy se už znovu objevují nasprejované nápisy. A to i přes to, že je to zakázané. Po listopadové rekonstrukci měla být ze zdi venkovní galerie, a její vlastník povolil nápisy psané jenom tužkou nebo propiskou. Situace se ale od loňského léta zlepšila, uvedla za vlastníka zdi, jímž je řád Maltézských rytířů, Hedvika Čepelová. Praha 8:43 30. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lennonova zeď patřila roky k jednomu ze symbolů Prahy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Stále trváme na tom, že by se na zeď nemělo sprejovat, je to oficiálně zakázáno,“ popisuje Čepelová. Situace se podle ní ale od loňského léta zlepšila. „Zlepšení vidíme v tom, že charakter nápisů není urážlivý, nejsou to vulgarity,“ vysvětluje.

Z Lennonovy zdi je nově venkovní galerie. Vévodí jí ikonický portrét zpěváka The Beatles Číst článek

„Kdybychom si stoupli o deset kroků dál a podívali se na zeď jako celek, tak vidíme, že ten stav je skutečně lepší než v loňském létě. Za nás je podstatné, že zde ubylo konfliktů. Povedlo se to určitě tou podzimní proměnou zklidnit. Ubylo i projevů a důsledků alkotours, jejichž klienti se zde v létě shromažďovali,“ říká.

Památné místo

Když člověk na místo přichází, nikde žádný velký zákaz, který by říkal, že se na místě nesmí sprejovat, člověk nevidí. „Když přijdete k něčemu, co je památné místo, logika selského rozumu by velela, že to třeba nemáte ničit. Protože ale ta zeď tady má nějakou tradici, která se postupně dostala do takhle problematické fáze tak ano, bude sem potřeba dát i ten explicitní návod, co se tu smí a nesmí dělat. Už ho připravujeme,“ říká Čeplová.

Zeď kontrolují v noci i strážníci. Zatím ale podle jejich mluvčí Ireny Seiferové žádné protiprávní jednání neodhalili.

„Jedná se však o namátkové kontroly, které nikdy nemohou zabránit pomalování zdi v rozsahu, které trvá několik desítek vteřin nebo pár minut. Navíc máme problém v tom, že od nového pomalování zdi nemáme od organizátora či vlastníka žádné informace o tom, jak má legální plocha vypadat, což je velmi důležité pro posouzení, zda tam něco nelegálního přibylo, či nikoliv,“ říká Seiferová.

Hlavní nápor ale Lennonovu zeď teprve čeká. Nejvíc lidí do Prahy a na Malou Stranu přijíždí až v hlavní turistické sezoně