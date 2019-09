Oprava Libeňského mostu zůstává v nedohlednu, do výběrového řízení se přihlásila jen jedna firma

Pražská firma Technická správa komunikací (TSK) zrušila výběrové řízení na firmu, která měla vypracovat projekt rekonstrukce Libeňského mostu. Přihlásil se do něj jen jeden zájemce, který nesplnil podmínky, sdělila v pondělí mluvčí TSK Barbora Lišková. Firma podle mluvčí vypíše nový tendr, který bude na vypracování projektu i uskutečnění oprav. Most z roku 1928 je ve špatném stavu a nebyl nikdy opravován. Praha 16:50 2. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libeňský most | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„V rámci prvního kola výběrového řízení, kdy se posuzují kvalifikační předpoklady, se přihlásil pouze jeden účastník řízení, který požadované kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci nesplnil,“ uvedla mluvčí. Tendr firma podle věstníku veřejných zakázek vypsala v květnu.

Nyní chce TSK vypsat tendr takzvanou metodou Design & Build, uvedla dále mluvčí. „To zjednodušeně znamená, že zhotovitel stavby je současně jeho projektantem,“ vysvětlila. Soutěž bude vypsána nejen na opravu mostu přes Vltavu, ale i na další mosty, které na něj navazují a tvoří libeňské soumostí. Tam by se měl podle Liškové co nejvíce využít původní projekt bourání mostu, který stávající vedení magistrátu zrušilo a ke kterému už existují platná stavební povolení.

Minulá politická reprezentace počítala s tím, že most s kubistickými prvky nechá nahradit novým, který bude zároveň širší. Nová koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) to odmítla a zvolila cestu rekonstrukce. Měla by trvat od září 2022 do dubna 2025 a vyjít na 560 milionů korun.

Není jediný

Zvolená varianta opravy zvýší podle odborníků životnost konstrukce nejméně o 50 let. Řešení spočívá zejména ve výměně konstrukcí předpolí mostu, které jsou kvůli korozi ve špatném stavu, a zesílení obloukové části. Podle závěrů Kloknerova ústavu ČVUT jde o kompromisní řešení z hlediska nákladů, doby nutného uzavření mostu a dopravní kapacity. Opravená konstrukce bude schopna unést obousměrný tramvajový provoz, osobní auta i nákladní vozy do 32 tun.

Libeňský most musel být loni kvůli havarijnímu stavu dočasně uzavřen pro auta i MHD. Nejde o jediný pražský most, který je ve špatné kondici, na začátku prosince 2017 dokonce spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Ve špatném stavu je několik mostů přes Vltavu, mezi nimi například Libeňský a Hlávkův, most Legií nebo Palackého most. Město prostřednictvím TSK zahájilo jejich diagnostiku, stejně jako například lanového mostu na Jižní spojce. Připravuje se také diagnostika a rekonstrukce Barrandovského mostu.

Proti dřívějšímu návrhu vedení města zbourat Libeňský most letos v dubnu protestovaly zhruba dvě stovky lidí.

