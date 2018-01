Opravit stoletý most není jako postavit novou lávku přes Botič, zdůrazňuje Dolínek

Uzavření Libeňského mostu, spadlá Trojská lávka, řada uzavírek a oprav po Praze. Ani to nestačí na to, aby náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek uvažoval o rezignaci na svou funkci. „Za tři roky bylo odvedeno pořádný kus práce,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:25 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda ČSSD a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek povede pražské sociální demokraty do sněmovních voleb | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Například uzavírky a opravy jsou podle něj plánované, a ohledně havarijního stavu Libeňského mostu, o jehož špatném technickém stavu se ví řadu let, on sám nerozhodl.

„V roce 2015 a 2016 jsem řekl, že Libeňský most je třeba opravit, měl jsem na to peníze v rozpočtu, ale bohužel aktivistický přístup řady zastupitelů zamezil, aby se most mohl opravovat,“ vysvětluje.

V tuto chvíli požádal Technickou správu komunikací na základě objednávky, aby učinili takové kroky a během tří týdnů vyztužili tu část mostu, aby tam mohla být náhradní veřejná doprava. „Naším hlavním úkolem je dostat veřejnou dopravu na most,“ dodává.

Přehrát 23.1. Dvacet minut Radiožurnálu Rozhovor s náměstkem pražské primátorky pro dopravu a poslancem ČSSD Petrem Dolínkem

Mosty jsou podle něj především proto, aby se po nich chodilo a jezdilo. „Je sice hezké mít krásné mosty, ale tento most 90 let nebyl zásadně opraven,“ vyzdvihuje s tím, že už dříve navrhoval nahradit stávající most novým, a to tak, aby mohl fungovat pro veřejnost.

S památkáři to není jednoduché

Ve velmi špatném stavu je také Hlávkův most, kde se letos dokončuje vedení pod Vltavou, následně musí být kompletně opraven. „Do dvou let by oprava měla začít,“ říká s tím, že s památkáři nebylo jednoduché se dohodnout.

Připravit opravu silnice a chodníku je z pohledu razítek a stavebních povolení výrazně jednodušší než opravu mostu. „Stoletý most opravit není jako postavit novou lávku přes Botič,“ uzavírá.