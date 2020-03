Kvůli zatěžovací zkoušce je od půlnoci uzavřen Libeňský most v Praze

Pro automobily i MHD je od půlnoci opět uzavřen Libeňský most. Technická správa komunikací na něm provádí zatěžovací zkoušky, které jsou nutné pro vytvoření projektu rekonstrukce mostu. Uzavírka potrvá až do nedělních 6.00. Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu a nikdy nebyl opravován. Technická zpráva komunikací most kvůli zkouškám zavřela již minulou sobotu.

