Vlaky z Prahy do Kladna nejezdí kvůli srážce rychlíku s autem. Řidiče odvezli preventivně do nemocnice

Rychlík se v pondělí ráno v pražské Liboci srazil na přejezdu s osobním vozem. Člověka z auta záchranáři převezli k preventivní kontrole do nemocnice. Řekla to mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. Nehoda zastavila provoz na trati do Kladna, vyplývá z webu Českých drah.

