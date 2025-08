Praha má po 40 letech nové nádraží. Železnice propojí Bubny s novou zastávkou na Výstavišti

Správa železnic zahajuje provoz na modernizované trati mezi Bubny a novou zastávkou na Výstavišti. Metropole se tak po čtyřiceti letech dočkala nového nádraží, navíc evropského formátu. Cestující z Kladenska zase poprvé získávají pohodlný přestup z vlaků na všechny linky metra. Úsek je součástí budovaného spojení z centra hlavního města na letiště Václava Havla a do Kladna. Praha 7:30 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlaky v Bubnech poprvé v Česku vjíždějí přímo do interiéru nádražní budovy | Zdroj: Správa železnic

Nádraží v Bubnech leží na dvou významných příměstských tratích. Do Kralup nad Vltavou a dále do Ústí nad Labem se z něj cestující dostanou od soboty, vlaky z Masarykova nádraží do Kladna ho pak budou využívat od pondělí. Navýšení kapacity modernizované tratě umožní zavést víc spojů.

Unikátní technické dílo

Prakticky celý zmodernizovaný úsek – bezmála kilometr tratě – je postavený na pilířích. Průchozí estakády nahradily železniční náspy, které oblast desetiletí rozdělovaly. To umožnilo zrušit frekventovaný přejezd v Bubenské ulici a také propojit horní a spodní část Holešovic novou ulicí Nicholase Wintona.

Vlaky v Bubnech také poprvé v Česku vjíždějí přímo do interiéru nádražní budovy. Ta má rozměry 250 x 50 metrů a také stojí na pilířích. Díky tomu mohl pod nástupišti vzniknout prostor s víc než desítkou komerčních jednotek. Ty budou otevírat postupně v následujících měsících, během nichž ještě pokračují dokončovací práce.

K vlakům se cestující dostanou po eskalátorech nebo výtahy, na nástupištích jsou skleněné čekárny, vnitřek nádraží oživují stromy s automatickou závlahou.

„Kdybych měl najít jedno slovo, které tento projekt popisuje, tak je to velkorysost. Byla to stavba mimořádně náročná jak technicky, tak organizačně. Potvrdilo se ale, že umíme táhnout za jeden provaz – stát, projektanti, developer, magistrát i Praha 7,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Pomohl nám i konstruktivní přístup místních obyvatel, se kterými se podařilo najít shodu na některých detailech. I díky tomu mohla stavba probíhat plynule a bez zbytečných zdržení,“ dodává Svoboda.

Modernizovaný úsek končí v nové zastávce na Výstavišti. Přístup na nástupiště zde zajišťují kromě schodů také výtahy. Nad kolejemi tratě do Kladna vede lávka, která zlepšila přístup z Letné do Stromovky.

