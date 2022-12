Situace v Praze připomíná potopu. Město každý rok prožere dva tunely Blanka, kritizuje Bém

Přestože od voleb uplynuly už tři měsíce, Praha stále nemá nové vedení. Proti volbě Bohuslava Svobody (ODS) primátorem se postavila zastupitelka Hana Kordová Marvanová a jednání vracejí na začátek. „Jsem přesvědčen, že nakonec i Hana Marvanová musí vidět, že současná realita je neudržitelná, a pochopí, že to, co způsobila, nese daleko větší škody,“ říká bývalý pražský primátor za ODS Pavel Bém. Interview Plus Praha 0:10 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý pražský primátor Pavel Bém v Interview PLUS | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Každé to rozhodnutí, které já dneska vidím, přináší více a více škod. A lidé, kteří vyjednávají a kteří sedí v lavicích zastupitelů, si to proboha musí uvědomit,“ zdůrazňuje.

Hlavním viníkem je podle Béma primátor Zdeněk Hřib (Pirátská strana), kterému se prý nechce skončit ve funkci. „Volby nevyhrál, ale stále je primátorem a zřejmě se mu to líbí. Druhým důvodem je, že všichni mluví se všemi a nikdo nemluví vážně s nikým,“ soudí.

Hřib se podle něj snaží obstruovat jednání, které by vedlo k alespoň trochu stabilní radě města, a není schopen přiznat porážku. „Nevraživost je v politice něco úplně normálního. To vidíme i v relativně funkční vládě, nemůže to být argumentem. Do politiky mají jít lidé schopní se dohodnout a tuto schopnost nevidím.“

„Tři volební období se neučinilo žádné zásadní rozhodnutí, nic se nepostavilo. Přitom rozpočet města je 100 miliard, za mě byl poloviční.“ Pavel Bém

„Já si nedovedu jako osmiletý primátor představit, že bych připustil takovou situaci. Už před volbami jsem řekl, že situaci v Praze vnímám jako katastrofální. Tři volební období se neučinilo žádné zásadní rozhodnutí, nic se nepostavilo. Přitom rozpočet města je 100 miliard, to je neuvěřitelné, za mě byl poloviční,“ zdůrazňuje.

Pozastavuje se nad tím, že rozpočet města je dnes 100 miliard, přičemž za jeho vedení byl poloviční, ale na investice i tak šlo více peněz.

„Patrik Nacher patří k pragmatickým politikům, kteří se dohadovat umí a možná i chtějí.“ Pavel Bém

„Běžné výdaje, tedy to, co město s odpuštěním prožere, byly 29 miliard. Dnes je to 80. Dneska město prožere dva tunely Blanka každý rok jen kvůli ekonomické a politické nezodpovědnosti,“ tvrdí Bém.

„Situace připomíná potopu. Nastoupil jsem do primátorského křesla v roce 2002, několik měsíců po katastrofálních povodních. Mám pocit, že situace je dnes úplně stejná. Je třeba, aby se urychleně vytvořila stabilní vláda, která bude vládnout a rozhodovat,“ dodává.

Pragmatický Nacher

Jednání podle Béma komplikuje i fakt, že část stran koalice Spolu byla součástí dosavadní magistrátní koalice. „Dostávají různé pokušitelské nabídky z druhé strany a nemohou si vybrat. Jsou jako princezna, která čeká na ženicha a na to, který bude bohatší. I to je grandiózní nezodpovědnost,“ upozorňuje.

„Sám bych se nyní pokusil vyjednat širší koalici s hnutím ANO.“ Pavel Bém

Pokud by prý o koalici vyjednávala ODS samostatně, mohlo už být hotovo. Bém přitom oceňuje Patrika Nachera z hnutí ANO, které má ze všech stran vůbec nejvíce zastupitelů. „Patří k pragmatickým politikům, kteří se dohadovat umí a možná i chtějí,“ hodnotí s tím, že ODS má k ANO programově blíže než k Pirátské straně nebo hnutí Praha sobě.

Spolupráci by podle Béma nemělo bránit ani to, že se oba subjekty vůči sobě před volbami vymezovaly: „Jako bývalý politik to vnímám jako součást předvolební strategie, jak zaujmout voliče. Nikdy jsem to moc vážně nebral. Ale hraje to roli a vyjednavači cítí, že jsou trháni vejpůl.“

Na předvolebních billboardech by si naopak přál vizi rozvoje města a závazek, který bude možné po čtyřech letech zkontrolovat. Sám by se nyní pokusil vyjednat širší koalici s hnutím ANO:

„Po povodních mi nezbylo, než vytvořit širokou koalici ODS a ČSSD, za kterou jsem byl sice kritizován, ale nakonec se ukázalo, že to bylo jediné možné moudré řešení, kterým se předešlo nesmyslnému lamentování místo normální a zodpovědné politické práce,“ uzavírá.

