Babiš Spolu vadil, ale trestně stíhaný Wolf je teď v pořádku, ptá se Hřib

Piráti požadují, aby v městské radě pražského magistrátu nebyl trestně stíhaný Jan Wolf z KDU-ČSL. To ale vítězná koalice Spolu odmítá jako nepatřičné lustrování. Jsou požadavky Pirátů namístě? Na Českém rozhlasu Plus debatovali Zdeněk Hřib (Piráti) a Tomáš Kaplan (KDU-ČSL). Praha 13:28 21. října 2022

„Nejde o požadavky, jde o elementární princip zdravé demokratické kultury, že ve vládě nebo v radě nezasedají trestně stíhané osoby. Donedávna tento princip vyznával i premiér Petr Fiala (ODS),“ uvádí v Pro a proti pražský primátor za Piráty Zdeněk Hřib.

Toho prý překvapuje, že tento princip platil v době, kdy šlo o Andreje Babiše. „Koalice Spolu se proti němu vymezovala jako proti trestně stíhanému, teď by to ale u jejich kolegy Wolfa platit nemělo?“

Předseda pražských lidovců Tomáš Kaplan odmítá, že by zde platil dvojí metr. „K požadavku Pirátů, aby v budoucí radě nebyla trestně stíhaná osoba, mohu jen říci, že jsme zatím personální nominace neudělovali.“

„Jen jsem přišli s tím, že neklademe žádné podmínky a že bychom byli rádi, aby Piráti svá vnitřní pravidla aplikovala na své členy a my budeme svá vnitřní pravidla aplikovat na ty své. Není ale vhodné a účelné klást podmínky na druhou stranu,“ věří lidovec.

„Neakceptujeme presumpci viny, protože i politici jsou nevinni, dokud nejsou odsouzeni.“ Tomáš Kaplan

„Není pravda, že by Spolu žádné požadavky nemělo,“ namítá Hřib. „Z jejich strany zaznívá jméno stíhaného pana Wolfa, opakovaně a konkrétně, takže mě mrzí, že do médií zástupci koalice říkají něco jiného. Musíme se setkávat i s dalšími stranami celkové koalice, to by urychlilo celý proces.“

Personální požadavky Spolu

Kaplan opakuje, že Hřib dobře ví, že žádné personální nominace nejsou činěny. „Byl debatován nějaký požadavek a nějaká reakce z druhé strany, která se týká principů, tedy kladení požadavků na druhou stranu. Nevím, jaké nominace učiní ODS a jaké TOP 09. Je ale svaté právo navrhnout ty, kteří budou práci dělat dobře.“

„Já jako advokát a Marek Benda (ODS) jako zkušený politik a právník jsme reagovali v obecné rovině na Piráty poukazem na trestní stíhání občanského demokrata Bohuslava Svobody, kdy po osmi letech vyšlo najevo, že bylo nezákonné. Tvrdíme jen, že neakceptujeme presumpci viny, protože i politici jsou nevinni, dokud nejsou odsouzeni,“ připomíná Kaplan.

„Velice dobře si pamatuji, jak na jednání Marek Benda zvýšeným hlasem říkal, že pan Wolf v radě prostě bude.“ Zdeněk Hřib

„Hlavní město rozhoduje asi o sto miliardách korun ročně,“ upozorňuje primátor. „Proto platí, že občané musí mít důvěru v politiky, a proto je zvláštní, že by v radě města měli zasednout trestně stíhaní lidé. Je nutné si zvyknout, že na politiky platí přísnější pravidla než na ty, kteří o veřejných prostředcích nerozhodují.“

„Buď jde o princip, nebo o rozpočet,“ reaguje lidovec. „Obě zúčastněné strany si nepochybně vyhodnotí, jaká stanoviska zastávají. Chceme se posunout, postavit koalici, protože čas běží rychle. Piráti své jiné postoje mění, což oceňuji a věřím, že je změní i v tomto,“ dodává Tomáš Kaplan (KDU-ČSL).

„Velice dobře si pamatuji, jak na jednání Marek Benda zvýšeným hlasem říkal, že pan Wolf v radě prostě bude. Takže není pravda, že koalice Spolu nemá personální požadavky. Chtějí také, aby Bohuslav Svoboda byl primátorem. Ale my určitě jednání nezdržujeme, to koalice se 12 dní nechtěla setkávat a byl bych rád, kdyby jednání běžela rychleji,“ konstatuje Zdeněk Hřib (Piráti).

