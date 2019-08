Přehled tisku: Konec českého velvyslance, přísnější regulace kryptoměn či přemnožení divočáci

MF Dnes

Stravenková revoluce - to je titulek čtvrteční MF Dnes. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová chce firmám nabídnout vedle papírových a elektronických stravenek možnost využít i stravenkový paušál. Zaměstnanci by o nic nepřišli, místo stravenek by ale dostávali na účet rovnou peníze.

Podle Schillerové by firmám ubyla administrativa a snížily by se taky náklady na provize stravenkovým firmám. Restaurace a obchody, které stravenky berou, by nemusely platit zhruba šestiprocentní provize za přeměnu poukázek zpět na peníze.

A zaměstnanec by neřešil, kde stravenky může utratit. Mladá fronta Dnes píše, že by stravenková revoluce mohla vedle stravenkových firem negativně ovlivnit byznys taky restauracím. Podle generálního ředitele firmy Sodexo Daniela Čapka by totiž zaměstnanci s velkou pravděpodobností paušál nevyužívali na stravování.

Český velvyslanec v Íránu Svatopluk Čumba musel skončit ve funkci kvůli podezření, že kupčil se schengenskými vízy. Zjistil to Deník N. Stovky vytipovaných Íránců mu podle Deníku N doporučovala Česko-slovensko-íránská obchodní komora, kterou vedou exministr zahraničí Jan Kavan a podnikatel Zdeněk Zbytek.

Jednotlivým podnikatelům komora posílala pozvání, na základě něj jim pak podle informací Deníku N v krátkém čase velvyslanec Čumba vydával schengenská víza. Využíval k tomu svou pravomoc udělovat víza přednostně - bez toho, aby žadatelé museli projít běžným úředním kolečkem.

Českou ambasádu v Teheránu kvůli tomu prověřovali lidé z Generální inspekce ministerstva zahraničí. Na základě jejich zprávy se musel Čumba z Teheránu předčasně vrátit zpět do Prahy. Deníku N to řeklo několik vysoce postavených zdrojů z Černínského paláce.

Zákazníků, kteří se nedočkají objednaného zboží z čínských e-shopů, výrazně přibývá. Upozorňují na to Lidové noviny. Česká obchodní inspekce zachytí ročně stovky podezřelých e-shopů původem z Číny nebo Hongkongu.

Podle mluvčího obchodní inspekce Jiřího Fröhlicha byli ještě v roce 2015 na jejich varovném seznamu celkem čtyři takoví prodejci, v současné době na něj ale dávají nové adresy každý den a aktuálně jich je tam už 672. Společnost dTest jen loni řešila téměř osmnáct set stížností na nedodání zboží objednaného přes internet, jak uvádějí Lidové noviny.

Pražský magistrát plánuje ukončit nebo upravit přes stovku smluv, které jsou pro město nevýhodné. Informuje o tom deník E15. Půjde hlavně o nájemní smlouvy. Řada kontraktů je navíc uzavřených až na sto let dopředu a jejich vypovězení je téměř nemožné.

Revize smluv by měla zabránit například situaci, kdy město dlouhodobě pronajímá nemovitosti za příliš nízký nájem. Týká se to hlavně smluv na dobu neurčitou. Praha tak například ukončí nájem nepoctivým směnárnám, které sídlí v městských objektech. Podle deníku E15 jsou ale mnohem hůře vypověditelné smlouvy uzavřené na dobu určitou, které ale platí například až do roku 2050.

O případu, kdy pražské radnice nevýhodně pronajímaly a stále pronajímají své budovy kvůli nevýhodným smlouvám z minulosti, psal i server iROZHLAS.cz.

Česká pravidla pro dohled nad kryptoměnami, jako je například bitcoin, budou nejspíš přísnější, než požaduje evropská směrnice. Všímají si toho Hospodářské noviny. Firmám bude například hrozit až půl milionová pokuta, pokud se nezaregistruje u živnostenského úřadu s příslušným odborem.

Nová pravidla proti praní špinavých peněz, která do českých zákonů převádí příslušnou evropskou směrnici, jsou přísnější než unijní předloha. Dotknou se taky firem, u kterých tak přísnou kontrolu Brusel nevyžaduje.

Divočáci v Česku jsou přemnožení - je jich čtrnáctkrát víc, než lesy zvládnou. Píše o tom deník Právo. Podle některých expertů jde o horší kalamitu než je kůrovec - přemnožená zvěř totiž ničí nové stromky vysázené po kůrovcové kalamitě a brání tak obnově lesů.

Takzvaná černá zvěř - tedy divočáci - jsou přemnožení na většině území republiky. Zároveň s tím roste i populace takzvané spárkaté zvěře, kam patří jeleni, daňci nebo mufloni. Největší starosti s muflony a jeleny mají v Krušných horách, na Plzeňsku a na Karlovarsku pak s jelenem sika.