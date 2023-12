Zakázaná propalestinská demonstrace. Praha zakročila kvůli sloganu, aktivisté chystají žalobu

Pražský magistrát zakázal propalestinskou demonstraci, protože byla zaměřena na obhajobu protiizraelského hesla. Jde o heslo „From the River to the Sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná). Ministerstvo vnitra už dříve uvedlo, že provolávání tohoto hesla může být považováno za trestný čin. Magistrát v odůvodnění zrušení akce na úřední desce napsal, že toto heslo poukazuje na zničení Izraele.

