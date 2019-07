Běžná auta budou muset z Prahy zmizet, říká Bursík. Rád by se vydal cestou Londýna

Praha má před sebou velký úkol: 45% snížení emisí CO₂ do roku 2030. Zcela bezuhlíková metropole má přijít o dalších 20 let později. „Pokud má teď Pražan automobil se spalovacím motorem, tak by měl být jeho poslední,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus Martin Bursík (Liberálně ekologická strana, LES). Interview Plus Praha 7:05 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Bursík (Liberálně ekologická strana, LES) | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Bývalý ministr životního prostředí šéfuje jen před týdnem zřízené Komisi hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima. „Běžná auta budou muset z Prahy zmizet. Jsme v roce 2019 a podívejte se na trend automobilek – i Škoda Auto směřuje k elektromobilitě,“ říká Bursík.

„Když si firmy, které kupují nová auta co čtyři roky, nebo domácnosti, co to dělají co

10–14 let, pořídí elektromobil, tak taky získají řadu zvýhodnění a ekonomických nástrojů. Ty budou motivovat i ty, co sem dojíždějí, aby šli ekologickou cestou,“ dodává Bursík.

Motivací je prý celá řada a bývalý předseda Zelených by se rád vydal cestou Londýna, „který má už řadu let mýtné a taky známe analýzy jeho efektu“. „Tam už se přesouvá doprava lidí z osobních aut na sdílenou nebo na zvýhodněné taxi,“ .

„Teď uvažují o převzetí švédského modelu, který mýtné nastavuje dynamicky a rozkládá ranní a odpolední dopravní špičky. To je spojeno i se zaměstnavateli, kteří pak adaptují začátek a konec pracovní doby tak, aby se všichni dostali efektivně do práce.“

Vjezd do města zpoplatníme

Jak by to vypadalo v praxi? „Praha nebude ostrov s elektromobily, kdy by všude jinde jezdily spalovací motory. Vše bude výsledkem mnoha konzultací. Cílem by mělo být, aby město regulovalo a zpoplatnilo vjezd do centra pro spalovací motory,“ popisuje Bursík.

„U elektromobilů by asi zpočátku, stejně jako v Londýně, poplatek nebyl. To všechno totiž motivuje byznys k rychlejší výměně své automobilové flotily… Bude to jistě velmi citlivé téma, směřované nejdřív k podnikatelům a až pak k fyzickým osobám. Ale bez toho se Praha, myslím, neobejde.“

Komise a pracovní skupiny odborníků budou dávat náměty, ale samotné rozhodnutí bude na politickém vedení města říká Bursík: „Ale každý krok, který vedení města udělá, bude přepočítáván na redukci snížení tuny CO₂. Obrazně říkávám, že v Praze bude vedle koruny (a snad brzy i eura), platit nová měna: tuna CO₂. Všechna rozhodnutí budou objektivizována směrem k tomu, jaký efekt přinesou v cíli, kterým je klimaticky neutrální Praha.“

Prvním krokem bude zpracování nákladové křivky snižování emisí, která podle Bursíka ukazuje, s jakými náklady a v jakých sektorech emise snížíme. „Jiné jsou totiž u zateplování budov, jiné u nových zdrojů elektřiny nebo tepla, jiné v dopravě.“

Neekologická elektřina?

Jenže i elektromobil si bere elektřinu z u nás zatím ne dvakrát ekologicky vyráběných zdrojů. Martin Bursík přitakává s tím, že to je problém, a pražské zastupitelstvo už vyzvalo vládu, aby byla aktivnější v oblasti klimatické změny planety.

Nové studie rozbíjí argumenty popíračů klimatické krize. Současné oteplování nemá v historii obdoby Číst článek

„V Česku je 47 % elektřiny ve vaší zásuvce hnědé a černé uhlí. Naše země s dalšími přitom zablokovala dohodu na Evropské radě, aby byl celý náš kontinent do roku 2050 klimaticky neutrální. Ono k tomu dřív nebo později stejně dojde a i vláda pak rychle změní své stanovisko,“ myslí si.

Zároveň ale musíme něco dělat, taky „proto teď diskutujeme koncept, kdy metropole vypíše aukci na nové zdroje na čistou, obnovitelnou elektřinu. Takový kontrakt by se ale uzavřel jen s podmínkou, že vítěz postaví nové zdroje a pak se mu taky třeba zafixuje cena, dejme tomu na 15 let… Bylo by pokrytecké, aby si Praha řešila svou udržitelnost na úkor okolí.“

Změny nezastaví ani premiér

Podle českého premiéra a celé vlády ale ochrana klimatu nesmí ohrozit český průmysl. „To je zásadní nepochopení, jaké ohromné příležitosti průmysl obnovitelných zdrojů, energetika a doprava budoucnosti přináší,“ kritizuje Bursík.

“Odhaduje se, že v roce 2030 bude až 80 % nákupů městských autobusů na světě pouze s elektrickým pohonem. A nezastaví to ani český premiér. Naštěstí celý proces táhne byznys a nezávisle na vyjádřeních premiéra investuje ohromné peníze do rozvoje elektromobily nebo do sítě dobíjecích stanic,“ komentuje.

Dopady klimatické změny už podle Bursíka vidíme každým dnem a „protože se věnuji ochraně životního prostředí celý život, teď sleduji zásadní proměnu pohledu lidí. Dekády to bylo jen okrajové téma, byli jsme takoví Don Quijoti, a najednou je to hlavní téma,“ dodává Martin Bursík.

Víc si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus Jana Bumby.