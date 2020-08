Najezdily přes milion kilometrů, teď jdou do výslužby. Praha stahuje autobusy Citybus

V pražské MHD skončily nízkopodlažní autobusy Irisbus Citybus, které dopravní podnik (DPP) začal nakupovat v roce 1996. Jak v sobotu řekli novinářům a zájemcům o veřejnou dopravu zástupci podniku, DPP jich celkem nakoupil 321 ve dvanáctimetrové variantě a 53 kloubových. Většinou mají najeto přes milion kilometrů. Vyřazené vozy podnik prodává zájemcům, kteří nabídnou obálkovou metodou největší částku, valnou většinou jde o šrotovací firmy. Praha 18:57 29. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Model Citybus od firmy Irisbus už nebude brázdit pražské ulice. | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Citybusy, ve Francii známé jako Renault Agora, vyráběla firma Karosa Vysoké Mýto ve spolupráci s firmou Renault v rámci koncernu Irisbus.

Podle technického ředitele DPP Jana Šurovského jich více než v Praze jezdí pravděpodobně jen ve Francii. V metropoli Česka šlo o druhé nízkopodlažní autobusy, které podnik nakoupil, před tím to byly pouze tři nízkopodlažní vozy Neoplan.

Podle Jana Barchánka, která má v podniku na starosti provoz autobusů, byly Citybusy ve své době velmi moderními vozy, které se navíc v provozu osvědčily jako spolehlivé a odolné. „Drtivá většina z nich najezdila více než milion kilometrů,“ řekl. Jeden z vozů podle zástupců podniku najezdil dokonce 1,4 milionu kilometrů.

Nyní však podle podniku přišel čas se s vozy tohoto typu po téměř čtvrt století rozloučit. Většina z nich podle Šurovského skončí ve šrotu. „Není to tak, že bychom my sami někde rozebírali autobusy a házeli je do nějakých kontejnerů na šrot,“ vysvětlil s tím, že vozy se prodávají zájemcům. Dodal, že podnik z autobusů také vytěžuje použitelné díly, ale v případě Citybusů to nemá smysl, protože se vyřazují všechny a díly by k ničemu nebyly. „Ale dokud se ten typ provozuje, tak samozřejmě je vytěžitelných spousta věcí,“ řekl.

Poslední jízda

Jeden z těchto autobusů je již od roku 2017 umístěn v Muzeu MHD ve Střešovicích, kde se v sobotu rozloučení s autobusy uskutečnilo. Poté se pět z nich vydalo na poslední jízdu na Strahov. Podle ředitele muzea Petra Malíka je v plánu stavba nové haly pro autobusy, kde budou tento a další vozy umístěny.

Šurovský dodal, že jeden vůz bude také nasazován na připravovanou autobusovou retrolinku, na které budou jezdit i standardní Karosy. Právě stále provozované modely Karosa jsou podle Šurovského další na řadě k vyřazení, které se uskuteční pravděpodobně začátkem příštího roku. „Jsou to poslední vysokopodlažní vozy a poslední s normou Euro 3,“ řekl.

Podnik má zhruba 1200 autobusů, které postupně obnovuje. Do roku 2030 jich plánuje nakoupit 960. Kromě naftových je v plánu také nákup různých druhů elektrobusů nebo vozů s hybridním pohonem.