Autobusy, tramvaje i metro pojedou v Praze jako o prázdninách. Dopravcům chybí řidiči

„Omezuje se metro, tramvaje i autobusy ve špičkách pracovních dnů. Většina tramvají má ve špičce interval osm minut, teď bude má nově interval deset minut,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD.

V úterý 2. ledna pojedou spoje jako o prázdninovém pracovním dnu. Omezení dále potrvají od středy 3. do pátku 12. ledna, kdy spoje budou jezdit podobně jako o prázdninách.Opatření se týkají jen městské hromadné dopravy v Praze. Nepocítí ho tak například cestující příměstských autobusů nebo studenti využívající školní linky.

Spoje městské hromadné dopravy v ranní špičce nejsou v lednu podle Drápala tak vytížené jako ve zbytku roku, žádné problémy by proto kvůli omezením nastat neměly.

„Cestujících je v lednu podle našich statistik kromě letních prázdnin nejméně z celého roku. Problémů se proto nebojíme, už v minulosti bylo několikrát přistoupeno k tomu, že se doprava v lednu mírně omezovala,“ doplňuje Drápal.

Chybí řidiči

Opatření přicházejí kvůli tomu, že dopravci se dlouhodobě potýkají s nedostatkem řidičů. „Nízká nezaměstnanost způsobuje, že se na pracovním trhu noví řidiči hledají nesmírně složitě,“ vysvětluje na facebookovém profilu Pražské integrované dopravy.

Pražská integrovaná doprava Pražská integrovaná doprava je dopravní systém, který sdružuje celkem sedmnáct dopravců. Největším je Pražský dopravní podnik, druhým pak Arriva.

Podle Drápala pak chybí desítky až stovky pracovníků. Řidiči hromadné dopravy v uplynulém roce zajišťovali podle vyjádření na facebookovém profilu Pražské integrované doprav přepravu Pražanů s obrovským nasazením na hranici svých možností.

„V závěru roku mnohdy zcela vyčerpali maximální počty přesčasových hodin, a protože by jejich absence již měla vliv na možnosti vypravení některých spojů, téměř neměli možnost si vybrat jakékoli volno,“ uvádí se dále facebook systému Pražské integrované dopravy.

Drápal také nevyloučil, že by se omezení mohla v průběhu roku opakovat. „Kromě letních prázdnin bychom toto omezení dělali velmi neradi, protože v dalších měsících roste počet cestujících a je tady i více turistů. Pokud nastane nějaká kritická situace s akutním nedostatkem řidičů, tak by se to muselo nějak řešit, ale doufáme, že to nebude nutné,“ dodává pro iROZHLAS.cz mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD.