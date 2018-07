Pražský dopravní podnik doplní tramvaje a autobusy s klimatizací. Většina je stále bez ní

Do konce roku by mělo být podle Řehkové klimatizací vybaveno 126 tramvají typu 15T. Kromě toho dopravní podnik připravuje dodatečné přidání klimatizace do 124 vozů, které dodavatel v první dodávce vyrobil bez ní. Celkem by tak mělo jít o 250 vozů, tedy necelou třetinu z provozovaných tramvají.

Dopravní podnik ke konci loňského roku provozoval 1169 autobusů, tramvají měl 830. V případě autobusů je většina klimatizovaných vozů z dodávky nových autobusů od firmy SOR Libchavy, kterých zatím dopravní podnik od dodavatele dostal 110. Dalších 190 postupně pořídí do konce roku 2019.

Kabiny řidičů tramvají i autobusů ve většině případů klimatizaci mají, řidiči také dostávají vodu a ochranné iontové nápoje.

Klimatizované tramvaje lidé rozeznají podle žluté čelní masky a piktogramu klimatizace, který je umístěn u každých dveří. „Všechna okna tramvaje lze otvírat, ale účinnost klimatizace tím během horkých dnů ztrácí smysl,“ připomněla mluvčí.

Vyboulené tramvajové koleje

Stejně jako v minulých letech i letos zaznamenal podnik v souvislosti s horkem potíže s tramvajovými kolejemi. Už v květnu kolej vyboulená horkem zastavila dopravu mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy. V minulém týdnu se podle Řehkové komplikace objevily u podjezdu na Zahradním Městě a mezi Vltavskou a Pražskou tržnicí. V obou případech to znamenalo kratší zdržení jednotlivých spojů.

Pokud by se teploty ještě zvyšovaly, může se situace dále zkomplikovat. „Dnešní (pondělní, pozn. red.) zatažená obloha pomáhá k tomu, aby teplota kolejnic nedosáhla maximálních hodnot,“ doplnila mluvčí.

Koleje vyboulené horkem dvakrát na několik hodin zastavily provoz tramvají loni v červnu v Zenklově ulici v Praze 8. Horko tam poničilo koleje už předloni. Dopravní podnik trať v Zenklově ulici od ledna rekonstruuje.