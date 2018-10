Stanice metra Budějovická je znovu průchozí. ‚Už se rýsuje řešení,‘ okomentoval situaci Dolínek

Přibližně před devíti měsíci uzavřel pražský magistrát jižní vestibul a výstup z metra C na stanici Budějovická. V úterý 2. října prostory znovu otevřel. „Trvalo to neskutečně dlouho. Nezvládli to lidé, kteří to měli na starosti,“ uvedl k věci náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), který kandiduje v podzimních komunálních volbách. Praha 7:28 2. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanice metra byla uzavřena skoro devět měsíců. | Foto: Daniela Brodcová | Zdroj: Český rozhlas

Desítky tisíc lidí, kteří denně stanicí metra projdou, musely doposud ke vstupu a výstupu používat pouze jednu její část. Komplikovala se tak zejména cesta na místní polikliniku, sídliště či úřad Úřad městské části Praha 4. Zátarasy zmizely až toto úterý.

Místo tří měsíců uzavírka přes půl roku. Opravu výstupu z metra Budějovická protahují posudky, tvrdí magistrát Číst článek

„Na Budějovické už se rýsuje řešení, které nakonec zvládli lidé z Dopravního podniku hlavního města Prahy. Doufám, že zítra už bude průchod otevřen. Trvalo to neskutečně dlouho. Nezvládli to lidé, kteří to měli na starosti, ale naštěstí si poradili na Dopravním podniku,“ napsal už v pondělí na sociální síti facebook Petr Dolínek.

Magistrát už dříve uváděl, že situaci blokuje očekávané vyjádření ČVUT. Nakonec se podle aktuálního vyjádření o potřebnou dokumentaci postaral Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).

„Zároveň společnost DBK Praha a.s. oslovila Hlavní město Praha s nabídkou na odkup nemovitostí či jejich částí v této lokalitě včetně předmětného zastřešení. Jedná se o variantní návrh a v současné době probíhají jednání o představách a možnostech všech zúčastněných stran, včetně právního posouzení předložených návrhů,“ napsal magistrát.

Důvodem uzavření prostor byl údajně havarijní stav zastřešení atria mezi Domem bytové kultury (DBK) a tamní Českou spořitelnou. Původně mělo jít o opatření, které nebude trvat déle než tři měsíce. Už v březnu však mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman serveru iROZHLAS.cz řekl, že s opětovným zprůchodněním mohou lidé počítat až v srpnu.

Magistrát versus DBK

Dění okolo Budějovické následně doprovázel spor mezi magistrátem a DBK. Zatímco město považovalo terasu umístěnou nad stanicí metra za neopravitelnou, a tudíž vhodnou k demolici, DBK dospělo k jiným závěrům. Dle posudků, které si nechalo zhotovit, se dokonce prostory vůbec uzavírat nemusely a havarijní stav nehrozí.

Tyto závěry magistrát odmítl, později se však navzdory původnímu prohlášení o demolici rozhodl nechat terasu ocenit a nabídnout ji k odkupu právě přilehlému obchodnímu centru. „Není to tak, že město změnilo názor – případný odprodej je jednou z variant řešení této tristní situace,“ řekl Hofman serveru iROZHLAS.cz.

Stanice Budějovická v úterý ráno. Eskalátor byl doposud schovaný za deskami. | Foto: Daniela Brodcová | Zdroj: Český rozhlas